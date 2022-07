Opluchting in de Kamer: locatie tweede aanmeldcentrum asielzoekers is bekend

Het grootste probleem in de asielopvang zijn de statushouders die recht hebben op een huis maar nog altijd in een asielzoekerscentrum wonen. Daarop hamerde staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) woensdagmiddag in de Tweede Kamer. “Als het zo doorgaat ben ik geen staatssecretaris meer voor asiel maar vang ik statushouders op en af en toe een asielzoeker”, debiteerde hij.

Om de crisis in de asielopvang het hoofd te bieden, zet Van der Burg op dit moment vooral in op meer opties voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Erg soepel loopt dat niet. Zo loopt de regeling waarmee het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) duizenden mensen met een verblijfsvergunning in hotels mag laten slapen, in de woorden van de staatssecretaris, ‘voor geen meter’.

Hotels (weer voller na de pandemie) hebben geen zin om lege bedden die gereserveerd zijn voor Oekraïners, in te zetten voor de zogeheten statushouders, of ze willen een eigen onwillige gemeenteraad niet tegen de haren instrijken. “Dan kun je zeggen: gemeenten hebben daar niets mee te maken”, aldus de staatssecretaris in de Kamer. “U en ik mogen ook samen in een hotel gaan slapen. Maar dan zegt de hoteleigenaar: dat kan wel zo zijn, maar ik heb die gemeenteraad toch nodig om een aantal zaken te regelen.”

Witte rook

De Kamer was woensdag opgelucht dat er witte rook kwam over de locatie van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Van der Burg meldde dat dit er moet komen in Bant, in de Noordoostpolder. Bij dat aanmeldcentrum van de IND moeten ook 250 tot 300 opvangplekken komen voor asielzoekers.

De gemeente Noordoostpolder moet er na de zomervakantie nog mee instemmen, en lijkt daar vooralsnog niet erg happig op. Als de gemeenteraad toch akkoord gaat, komt de staatssecretaris met meer informatie over het tijdspad, zei hij tegen de Kamer.

In schriftelijke antwoorden op vragen vanuit de Kamer heeft de staatssecretaris overigens al voorgesorteerd op de mogelijkheid dat de gemeenteraad niet instemt. Hij zegt ‘bereid te zijn’ om ‘indien nodig’ de gemeenteraad te passeren. Meer duidelijkheid over de mogelijkheden die de staatssecretaris kan en wil inzetten om gemeenten te bewegen meer asielzoekers of statushouders op te vangen wordt binnenkort verwacht.

Het tweede aanmeldcentrum is bedoeld om de drukke locatie in Ter Apel te ontlasten, waarover de staatssecretaris woensdag zei dat er naar alle verwachting de komende dagen weer tentjes zullen herrijzen. “Daarover zijn we nu in gesprek met het Rode Kruis.”

In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen er dertig mensen op straat bij het aanmeldcentrum. Voor hen was een bed geregeld in de crisisnoodopvang, aldus Van der Burg. Maar deze groep wilde ’s ochtends als eerste bij het loket van de IND staan op het moment dat dit open zou gaan.

