Opluchting én scepsis over compensatie in de toeslagenaffaire. ‘We zijn er nog lang niet’

Het kabinet besloot gisteren dat alle getroffen ouders binnen vier maanden 30.000 euro krijgen, ongeacht hun schade. Hebben ze meer schade, dan krijgen ze ook dat bedrag alsnog vergoed. Staatssecretaris Van Huffelen (financiën, D66) zei gisteren dat ze hoopt dat hiermee de helft van de bij de Belastingdienst bekende 9000 ouders geholpen zullen zijn. In totaal zijn er naar schatting 26.000 gedupeerden, maar die zijn nog niet bekend bij de overheid. Afgelopen tijd zijn diverse oproepen gedaan, ook door gemeenten, aan slachtoffers om zich te melden.

Volgens juristen die de slachtoffers bijstaan, zullen veel ouders nog een aanvullend bedrag moeten krijgen. “Niemand van mijn cliënten heeft een totale schade onder de 30.000 euro”, zei letselschadejurist Orlando Kadir tegen de NOS. De gemiddelde schade van zijn cliënten is 65.000 euro.

Van Huffelen legde dinsdag uit dat het bedrag van 30.000 euro is gebaseerd op de gemiddelde schade van de groep van zo’n 500 ouders die de overheid tot nu toe heeft geholpen.

Ik heb in februari 2020 namens een gedupeerde van de toeslagenaffaire haar volledig dossier opgevraagd om de zaak te kunnen bestuderen. Nu geeft de BD aan een jaar na dato te starten (!) met het bekijken van de situatie. Nog steeds onduidelijk of ik ooit nog een dossier krijg. pic.twitter.com/UvrNshdXhN — Don Ceder (@DonCeder) 22 december 2020

“Een hele goede stap”, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in een reactie. “Hiermee lijkt een slag geslagen te worden.”

Met het besluit wordt een stap genomen richting het omdraaien van de bewijslast. “Die ligt dan bij de Belastingdienst en niet meer bij de ouders.” Ondanks de stap van staatssecretaris van financiën Alexandra van Huffelen verwacht Jellesma dat het nog steeds “een immense klus wordt om alle individuele gevallen recht te doen”.

Jellesma noemt het ook een goede zaak dat gemeenten bij de situatie betrokken worden. Gekeken gaat worden of die hulp kunnen bieden aan ouders die een baan of een huis zijn kwijtgeraakt. Nu het ministerie overgaat tot compensatie, hoopt Jellesma dat veel verborgen gevallen in de kwestie boven water komen. Hij zegt dat er nog heel veel meer mensen de dupe zijn geworden van de affaire, maar dat die zich nooit hebben aangemeld omdat ze “het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt in de meest brede zin”.

Gedupeerden die zich niet bij Financiën willen melden, kunnen dat volgens Jellesma ook bij BOinK doen.

In alle reacties was naast opluchting ook scepsis te beluisteren. Gedupeerden hopen niet dat de afwikkeling van de overige schade alsnog heel lang gaat duren. Ook vragen ze zich af waarom het nu toch nog maximaal vier maanden duurt, terwijl hun gegevens al bij de Belastingdienst bekend zijn.

