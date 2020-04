Opgestapte partijvoorzitter Dales deed veel binnen 50Plus, behalve puinruimen

Geert Dales werd in mei 2018 landelijk voorzitter van 50Plus om schoon schip te maken. Het moest afgelopen zijn met het geruzie. Dales wilde dat 50Plus het hardnekkige imago van ‘ruziënde bejaardenpartij’ van zich af zou schudden.

Zondag maakte de oud-VVD-wethouder bekend op te stappen, samen met de twee andere bestuursleden. 50Plus is de afgelopen twee jaar een partij vol intern geruzie en gekonkel gebleven. In het tv-programma ‘Buitenhof’ zei Dales dat hij na een zware depressie zijn partner een belofte had gedaan om altijd ‘het zonnetje in huis’ te blijven. Die belofte kan hij niet meer waarmaken als hij voorzitter blijft, zegt Dales.

Het bestuur blijft aan totdat er een opvolger is. Hoe snel dat kan worden geregeld, is onduidelijk. Vanwege de coronacrisis kan er geen fysieke ledenvergadering komen en moet een stemming digitaal plaatsvinden.

Henk Krol bleef Dales altijd trouw

De afgelopen weken verkeerde voorzitter Dales op voet van oorlog met diverse prominente partijleden, in het bijzonder met Jan Nagel, oprichter en erelid van 50Plus. Bijna alle Tweede en Eerste Kamerleden hadden recent al het vertrouwen in Dales opgezegd. De voorzitter zou zich schuldig maken aan een ‘autoritaire en weinig democratische stijl van leidinggeven’. Hij zou zich ‘denigrerend uitlaten tegenover volksvertegenwoordigers’ en met enige regelmaat ‘in grof taalgebruik’ vooraanstaande partijleden hebben beledigd.

Henk Krol, partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, is Dales altijd trouw gebleven. Dat bleek onder andere toen Krol publiekelijk riep dat Dales een geschikte kandidaat zou zijn voor de nieuwe Tweede Kamer, die volgend jaar maart wordt gekozen. Andere Kamerleden reageerden getergd. Zij verwijten Dales dat hij het voorzitterschap als springplank misbruikt om Kamerlid te kunnen worden, met medewerking van Krol.

De afgelopen week leek er een wapenstilstand te zijn. De Kamerleden waren akkoord met een (digitale) ledenraadpleging waar alle 50Plussers zouden kunnen stemmen over het lot van de voorzitter. Toch laaide de kwestie de laatste dagen weer op. Dales maakt nu plaats in de hoop dat er rust komt in de partij. Hij erkende in ‘Buitenhof’ dat het buitengewoon pijnlijk is dat juist in deze crisistijd, een periode dat vooral ouderen het zwaar hebben, de leden van 50Plus vechtend over straat gaan.

Of Dales geheel van het politieke podium verdwijnt of alsnog een plek in de Kamer ambieert, is onduidelijk. Dat geldt ook voor de positie van Henk Krol. Die kondigt via Twitter aan dat hij ‘goed moet nadenken’ over de situatie. “Hoe kan ik mijn kiezers ook in de toekomst het beste blijven dienen?"

