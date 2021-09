Opeens onderhandelen de partijen in de Tweede Kamer wél met elkaar

Het startschot hiervoor geeft waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, die alle ‘constructieve’ partijen duidelijk maakt graag te willen praten over de besteding van het miljard dat nog op de plank ligt. Dat kan naar de aanpak van de wooncrisis gaan of de klimaatcrisis, zoals PvdA en GroenLinks willen. Hermans zegt ook de SGP toe te willen kijken naar meer geld voor Defensie. Of de VVD over meer dan dit miljard wil praten, blijft onduidelijk. “Ik zie de problemen, maar niet alles kan. Uiteindelijk gaat het erom of we samen bereid zijn stapjes te zetten”, zegt Hermans tegen PvdA-leider Lilianne Ploumen.

Het is in een opvallend vriendelijke toon van de VVD’er, die ervoor zorgt dat andere partijen inhoudelijk de discussie aangaan. Hermans wordt door D66-fractieleider Rob Jetten zelfs gecomplimenteerd met haar frisse toon. “Vindt u het ook zo fijn dat iedereen vandaag zo goed meedenkt?”, vraagt Jetten opgewekt aan Hermans.

Verhuurderheffing

De Tweede Kamer lijkt inmiddels aan te sturen op het fors verlagen en uiteindelijk afschaffen van de zogeheten verhuurderheffing voor corporaties. Die hebben dan extra geld om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Niet alleen de oppositie, ook D66 en CDA noemen dit een prioriteit. Deze ‘belasting op woningen met lage huren’, zoals Kamerlid Pieter Omtzigt deze heffing omschrijft, leverde de staatskas in 2019 nog 1,7 miljard euro op. In de Miljoenennota wordt dit bedrag al verlaagd met 400 miljoen.

D66 wil sowieso meer actie voor het klimaat, maar nu wil ook de VVD best extra geld uittrekken voor verhoging van de duurzame ambities. Volgend jaar wordt er al 7 miljard extra voor terugdringing van de CO2-uitstoot uitgetrokken, zeer tegen de zin van PVV, Forum en JA21. Maar op dit onderwerp is er bij de liberalen juist sprake van ‘voortschrijdend’ inzicht, maakt Hermans duidelijk, denkend ook aan de overstromingen in Limburg afgelopen zomer.

Pijlen op het onderwijs

Er leek woensdag ook brede steun in de Kamer voor voorstellen om de salarissen in het onderwijs te verhogen. Vorige week werd al een motie van ChristenUnie en SP aangenomen om 600 miljoen uit te trekken voor salarisverhoging in de zorg. Nu worden de pijlen gericht op het onderwijs. PvdA en GroenLinks willen vooral een hoger loon voor leerkrachten op de basisschool. D66 wil ook salarisverhoging voor het voortgezet onderwijs. D66’er Jetten vraagt hiervoor nadrukkelijk steun van de VVD. Ook hier wil Hermans ‘zeker’ over praten, al toont ze zich niet enthousiast.

Donderdag reageert demissionair premier Mark Rutte op alle wensen van de Kamer. Tegelijkertijd praten partijen achter de schermen, in een poging overeenstemming te bereiken over de prioriteiten, en hoe deze wensen te betalen.

Lees ook:

Sophie Hermans is het nieuwe geheime wapen van de VVD

Nadrukkelijk zoekt de VVD nu toenadering tot andere partijen in de Tweede Kamer. Fractieleider Sophie Hermans wil het voortaan ‘anders doen’.

Nederland staat voor enorme beslissingen, erkent het vertrekkende kabinet in de Troonrede.

Maar de weg wijzen kan Rutte III niet meer.