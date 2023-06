Opeens is BBB een heel grote partij, ook buiten de Eerste Kamer

Het heeft haar, zegt Ilona Lagas, zelf ook een beetje verrast: nog geen enkele minister of staatssecretaris heeft haar uitgenodigd voor een kopje koffie. “Niet eens een verzoek om een kennismakingsgesprek”, zegt de aankomend fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Eerste Kamer.

Dat is opvallend, het kabinet moet immers bij háár langs om straks wetten door de senaat te krijgen. Want als alle nieuwe Eerste Kamerleden dinsdag formeel zijn geïnstalleerd, voert Lagas er met zestien senatoren de grootste fractie aan.

Dat is kostbaar politiek kapitaal. In de Tweede Kamer hebben de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie weliswaar genoeg zetels, in de nieuwe senaat komen ze er nog veertien tekort. Grofweg zijn er twee routes om aan een meerderheid te komen: via de linkse combinatiefractie van GroenLinks en PvdA (14 zetels) of via BBB (16). Linksom of rechtsom dus, en voor die laatste route is steun van Lagas’ fractie nodig.

Daarmee is de politieke invloed van de BoerBurgerBeweging ineens levensgroot, terwijl de partij nog steeds maar één zetel in de Tweede Kamer heeft. Dan tóch maar een koffietje drinken met Lagas? Prima, zegt de politica. “Maar mijn agenda zit al wel behoorlijk vol.”

De Eerste Kamer op 6 juni bij het afscheid van vertrekkende senatoren. Beeld ANP / Sem van der Wal

Zetels zijn duur

Voor het kabinet brengt de nieuwe samenstelling van de senaat zowel extra hoofdbrekens als nieuwe kansen. Tot nu toe zagen bewindslieden zich meestal genoodzaakt bij linkse fracties aan te kloppen voor steun. Het ‘rechtse’ pad liep immers via partijen als FvD, Ja21 en PVV – in de praktijk vaak onbegaanbaar.

De komst van BBB kan daarin verandering brengen, denken coalitiepartijen. Maar zo’n extra route naar een Eerste Kamermeerderheid levert tegelijk ook nieuwe zorgen op: is BBB bereid politieke compromissen te sluiten en constructief mee te denken, of kenmerkt de nieuwe fractie zich straks door protest en felle oppositie?

Dat links en BBB zich niet zomaar wensen uit elkaar te laten spelen, werd vorige week zichtbaar. De oppositiepartijen trokken samen op met de eis voor een ‘structureel sociaal pakket’ tegen armoede. Anders dreigen BBB en links tegen de begroting te stemmen. De boodschap is duidelijk: het kabinet moet niet denken dat het van twee walletjes kan eten in de senaat.

Als de coalitie straks moet kiezen tussen steun over links, dan wel rechts, dan kan dat tot interne onrust leiden. Waar D66 de rechtse route het liefst vermijdt, gruwelt de VVD juist openlijk van meebuigen met GL en PvdA.

Hoofdpijndossiers

De vraag welke kant het kabinet vooral op zal kijken, zal niet lang onbeantwoord blijven. Op de parlementaire agenda staan komende periode enkele grote hoofdpijndossiers, die fracties dwingen om kleur te bekennen. Onder meer over de sluimerende asielcrisis, die naar verwachting deze zomer het kookpunt bereikt, bestaan zowel in de coalitie als daarbuiten fundamentele verschillen.

Minstens zo gevoelig liggen de landbouw- en stikstofplannen van het kabinet. Recent stemden GL, PvdA én BBB in de Tweede Kamer nog tegen het ‘transitiefonds’ ter waarde van ruim 24 miljard, waarmee de overheid komende pakweg tien jaar allerlei maatregelen wil betalen. Als diezelfde partijen straks ook in de senaat tegenstemmen, kan een deel van het stikstofbeleid van Rutte IV gelijk de prullenbak in.

Op de stikstofwet die minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) binnenkort indient, klinkt zo mogelijk nog meer kritiek – en niet alleen vanwege de gewraakte 2030-deadline. Oppositiepartijen hebben lange wensenlijstjes. Ziet het kabinet in ruil voor BBB-zetels af van gedwongen onteigening, of worden de stikstofplannen juist aangescherpt voor linkse steun? Met de installatie van de nieuwe Eerste Kamer komt dat keuzemoment steeds dichterbij.

