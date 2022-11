Op het partijcongres bevestigt Rutte zijn gezag over de VVD

De VVD is zaterdag in de Van Nellefabriek in Rotterdam weer even de politieke machine van voorheen. De partijtop is dit partijcongres vastbesloten zich niet nog eens te laten verrassen door interne onvrede, zoals dat in juni gebeurde over het stikstofbeleid. Met een openingsspeech zet partijleider Mark Rutte direct de toon en verschillende partijprominenten, onder wie oud-ministers Klaas Dijkhoff en Henk Kamp, spreken aan de interruptiemicrofoon hun steun uit voor de spreidingswet.

De strategie heeft succes: een ruime meerderheid van 77 procent van de leden stemt voor de motie die de spreidingswet van VVD-staatssecretaris Eric van den Burg steunt. Nieuwe crisissferen in de coalitie over asiel zijn daarmee even afgewend. En de ’s ochtends nog voelbare spanning vloeit snel weg uit de zaal, net als veel van de leden. In de congreszaal lijkt het door het rumoer uit de naastgelegen hal alsof de borrel al begonnen is, terwijl het nog niet eens lunchtijd is.

Veel op het spel

Uit de inhoud en de timing van Ruttes toespraak, nog vóór de stemmingen, blijkt hoeveel er op het spel staat. Niets minder dan de positie van de VVD als ‘enige overgebleven volkspartij’. Rutte: “Als je zulke grote groepen in de samenleving verbindt, dan is het een verplichting om stabiel te besturen. De kiezer kan alleen het vertrouwen in onze partij verliezen, als we het vertrouwen verliezen in onszelf.”

De wens om minder asielzoekers in Nederland binnen te laten, delen zo ongeveer alle VVD’ers. De Groningse burgemeester Koen Schuiling doet een appèl op de ‘humanitaire waarden’ van zijn partijgenoten. “In alle Groningse gemeenten moeten bewoners hun huis uit vanwege de versterkingsoperatie. Maar zij proberen het opvangprobleem van asielzoekers wel schouder aan schouder op te lossen. Als we dat niet kunnen opbrengen, waarom zijn we dan met zijn allen hier aanwezig?”

De afgelopen tijd was er een voor VVD-begrippen ongebruikelijke interne onrust ontstaan. Een aantal ontevreden leden hekelden in de media de asielwet, én het gebrek aan debat in de partij. VVD-lid Mark Thiessen doet aan het begin van het congres daarom een oproep tot een beschaafd debat. “Ik las termen als dat de messen geslepen werden en dat we het kabinet maar moesten laten vallen. Zo ken ik de partij niet.”

Edith Schippers tijdens het najaarscongres van de VVD. Beeld ANP

Voor premier is, zegt Rutte, ‘geen vacature’

Uit de enorme opkomst blijkt dat veel leden dat ongemak delen. Zo ook de Rotterdamse wethouder Tim Versnel. “Uit de stemmingsuitslag blijkt dat de VVD in overgrote meerderheid nog een redelijke partij is, die wil samenwerken. Bij het laatste congres voelde ik de dreiging dat er in de VVD een andere wind zou gaan waaien.”

Door te laten zien dat hij de VVD nog altijd kan verbinden, verstevigt Rutte zijn gezag. De morrende leden hadden het opvallend vaak óók over het gebrek aan visie van de recordpremier. Tijdens zijn speech heet Rutte nadrukkelijk Edith Schippers welkom, die na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar de Eerste Kamerfractie wil leiden. Binnen de partij wordt zij nog altijd gezien als meest kansrijk om de premier op te volgen. Rutte wenst haar succes in haar nieuwe rol: “en met wat verder jouw ambities zouden kunnen zijn.” Een plagerijtje, zegt hij na afloop, “want er is geen vacature”.

Rutte overtuigt de zaal vooral met de belofte waarmee hij eerder de fractie achter de wet kreeg: dat de asielinstroom verder omlaag moet. En dat terwijl eerdere maatregelen van het kabinet nog onvoldoende werken en coalitiepartners D66 en ChristenUnie niet zitten te wachten op nog strenger asielbeleid. Het is maar de vraag welke middelen Rutte nog heeft. De premier wil zijn ideeën over een lagere asielinstroom voorlopig nog niet delen. “Anders zeggen collega’s dat we het niet gaan doen, en allerlei deskundigen dat het niet kan.”

