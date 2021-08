Op het Binnenhof blijven de lippen nog altijd stijf op elkaar

“Ik weet dat jullie je kapot ergeren dat we niks kunnen zeggen”, aldus demissionair premier Mark Rutte na zijn gesprek. De verkiezingen zijn inmiddels vijf maanden geleden.

In de ochtend zijn Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA nog optimistisch gestemd als ze het Binnenhof betreden, op weg naar de Stadhouderskamer. Dit weekend hebben de leden van beide linkse partijen hun fiat gegeven aan de hechte samenwerking tijdens de formatie, tot opluchting van de partijleiders. Al blijft er onder de leden veel weerzin tegen regeren met Rutte.

Voor VVD en CDA is de belofte dat links als één team zal opereren kennelijk niet genoeg. VVD-leider Rutte en D66-leider Sigrid Kaag krijgen kort na het middaguur gezelschap van CDA-voorman Wopke Hoekstra, maar de verwachte duidelijkheid blijft ook na een paar uur praten met Hamer uit. Hoekstra zegt na afloop zich ‘ongemakkelijk’ te voelen dat hij niets kan zeggen over het proces.

Recordformatie nog voor die is begonnen

Daarmee schiet de formatie die nog niet eens begonnen is door naar de top-3 van langste ‘formaties’ ooit. Alleen het derde kabinet van Rutte (2017) en het eerste kabinet van Dries van Agt (1977) kostten meer tijd om samen te stellen. Het uithoudingsvermogen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer is gevormd in de polderklei, maar wordt desondanks zwaar op de proef gesteld. Keer op keer ontvangt zij de zes partijleiders van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie in wisselende samenstelling.

Tot de dag van vandaag houden de partijen elkaar gevangen met onderlinge blokkades. D66 wil niet opnieuw met de ChristenUnie vanwege de verschillen op medisch-ethische standpunten, VVD en CDA willen niet met beide linkse partijen. Volgens Rutte is zo’n coalitie van vijf partijen – nog altijd de grote voorkeur van Kaag – instabiel.

Hamers werkwijze kost handenvol tijd

Maar ook Hamers werkwijze krijgt kritiek van de Tweede Kamer. Haar rondgang langs allerhande experts kost veel tijd, en levert uiteindelijk vlak voor het zomerreces een niet zo verrassend rijtje op van prangende thema’s waarmee het nieuwe kabinet aan de slag zal moeten.

Hamer is sinds half mei aan het werk in opdracht van de Tweede Kamer. Herman Tjeenk Willink heeft dan al voorwerk gedaan en scherven geraapt na de bom van Pieter Omtzigt en het briefje van kortstondig informateur Ollongren.

Wat nu op tafel ligt is een stuk van Rutte en Kaag, dat de basis moet vormen voor nieuwe gesprekken. Naar verluidt zien PvdA en GroenLinks daar wel wat in, de ChristenUnie niet. De inhoud ervan is grotendeels nog onbekend. In de Tweede Kamer groeit de ergernis over deze patstelling in de formatie. Het is onduidelijk wanneer Hamer met haar eindverslag komt.

VVD-prominent Henk Kamp opperde deze zondag in Buitenhof de optie van een extraparlementair kabinet. Dat wil zeggen regeren zonder regeerakkoord, waarbij de premier in de Kamer telkens zoekt naar wisselende meerderheden voor plannen.