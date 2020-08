Op de rode loper naar het Torentje is een complete vechtpartij uitgebroken

Achteraf is het allemaal begonnen in het Torentje, op een winterdag in december. Henk Otten, afgesplitst Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie, kreeg een uitnodiging. Of hij met de premier kwam praten, op de plek waar doorgaans regeringsleiders worden uitgenodigd? Een fotograaf maakte een mooi portret. De gezichten stonden gewichtig.

Ook Henk Krol werd door de premier benaderd.

Het zijn gouden tijden voor splinterpartijen, mits ze zetels in de aanbieding hebben in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft daar geen meerderheid en moet voor elk wetsvoorstel steun bij elkaar sprokkelen. Aandacht verzekerd voor kleine fracties. Op die winterdag ging het over de belangrijke stikstofwet, waar het kabinet dringend stemmen voor zocht. Otten en Krol (en de SGP) hielpen de stikstofplannen erdoor. Het smaakte naar meer.

Er ligt een rode loper richting het Torentje. Maar sommige splinterpartijtjes beginnen wel erg wild te dromen van macht.

Een half jaar later zijn Henk Krol en Henk Otten al tot struikelen gekomen op diezelfde rode loper. Ze dachten het voor elkaar te hebben. In juni besloten beiden te gaan samenwerken in één vehikel, de Partij voor de Toekomst. Krol bracht zijn bekendheid in als de voormalige leider van ouderenpartij 50Plus, die hij met slaande ruzie verliet. Otten bracht geldschieters en zijn ‘groep-Otten’, afgesplitst van Forum voor Democratie (ook na ruzie). Hun oogmerk was strategisch: door te fuseren tot de Partij voor de Toekomst zou het kabinet pas echt niet langer om hen heen kunnen.

Via de media vliegen de beschuldigingen over en weer

Die drang om mee te tellen, en aan te mogen schuiven, brengt bepaald niet het beste naar boven in de nieuwe partij. Vorige week is het derde kopstuk van de Partij voor de Toekomst woedend opgestapt. Femke Merel van Kooten-Arissen, een jaar geleden afgesplitst van de Partij voor de Dieren, beticht Henk Krol van leugens en bedrog. In het voorjaar vormde hij nog met haar alleen de partij, maar als Otten erbij komt in juni, voelt Van Kooten zich op een zijspoor gezet. ‘Het moedertje’, noemt Krol haar, zegt zij.

Zo gênant als de ruzies binnen de prille Partij voor de Toekomst vind je ze zelden. Via de media vliegen de beschuldigingen over en weer. “We namen haar er maar een beetje bij”, aldus Otten, die beweert dat Van Kooten teveel luistert naar haar echtgenoot. Ze had ‘achterhaalde ideeën over immigratie’, vindt Krol. Zij, op haar beurt, komt met de beschuldiging dat bij Otten alles draait ‘om geld’ en dat hij als Eerste Kamerlid haar voorschreef hoe zij moest stemmen in de Tweede Kamer. Otten vulde haar stemmingslijsten in.

Op de rode loper is een complete vechtpartij uitgebroken. De tragiek van Henk Krol is dat hij nota bene bezig was zijn faam te vestigen, tot hij zich in dit woeste avontuur stortte. Zijn ouderenpartij 50Plus was dit voorjaar nog hard op weg een blijvende factor in de politiek te worden, iets wat weinig nieuwe partijen is gelukt. Peilingen beloofden tien zetels en een derde termijn. Hij gooide het aan de kant en blies zijn partij op door te vertrekken.

Dat is het echte verhaal achter deze zomerrel. Niet de sappige soap, maar het treurige gegeven dat afgesplitste partijtjes dromen op de eerste rang te mogen zitten, met slechts een handvol zetels. En zich laten meeslepen in woest politiek avonturisme.

Politiek redacteur Wilma Kieskamp schrijft deze zomer de politieke column.

