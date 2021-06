Op anderhalve meter afstand mag vrijwel alles weer: de corona-versoepelingen op een rij

Mondkapjes

De mondkapjesplicht, die vanaf 1 december 2020 geldt, wordt voor een groot deel weer losgelaten. De regel wordt dat de maskers alleen nog nodig zijn op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden bewaard, zoals in het openbaar vervoer en op en rond stations en luchthavens. Mondkapjes blijven ook verplicht op middelbare scholen.

Anderhalve meter

De regel om anderhalve meter afstand te houden blijft voorlopig bestaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) zei eerder dat hij hoopt dat deze maatregel rond 1 september kan verdwijnen. Het handhaven van de anderhalve meter maakt de andere versoepelingen mogelijk, redeneert het kabinet.

Thuiswerken

Het kabinet bleef het afgelopen jaar benadrukken: werk zoveel mogelijk thuis, tenzij het strikt noodzakelijk is om op kantoor te zijn. Nu wordt geadviseerd om weer meer naar kantoor te gaan. Niet volledig, want anders wordt het te druk in bijvoorbeeld liften en kantines.

Bezoek thuis

Het aantal bezoekers dat mensen thuis mag ontvangen is de afgelopen tijd al stapsgewijs verhoogd, van één naar twee naar op dit moment vier. Vanaf volgend weekend gelden er op dit punt geen beperkingen meer. Dat maakt (verjaardags)feestjes en andere bijeenkomsten weer mogelijk. Afstand houden blijft wel het devies.

Horeca

Restaurants en cafés mogen weer net zoveel mensen ontvangen als mogelijk is, aangezien de anderhalvemeter-regel blijft bestaan.

Sporten

Amateurwedstrijden zijn vanaf volgend weekend voor iedereen weer toegestaan. Toeschouwers zijn welkom, mits op voldoende afstand van elkaar.

Cultuur

Ook culturele instellingen kunnen meer bezoek ontvangen. Registratie van bezoekers, met checkgesprek, blijft verplicht. Als instellingen de coronatoegangsbewijzen accepteren, dan vervalt de anderhalvemeterregel en mogen alle stoelen bezet worden.

Coronatoegangsbewijs

Binnenkort valt onder een coronatoegangsbewijs niet alleen het ‘testen voor toegang’, maar ook een vaccinatiebewijs of een coronaherstelbewijs. Dat wordt zichtbaar in de coronacheckapp die mensen op hun smartphone kunnen zetten. Dit bewijs kan worden gebruikt voor toegang tot evenementen, festivals en dansgelegenheden.

Zingen en schreeuwen

Samen zingen, schreeuwen en muziek maken wordt niet langer ontraden. In binnenruimtes moeten mensen wel anderhalve meter afstand houden.

Nachtclubs, poppodia en festivals

Dansgelegenheden zoals nachtclubs en poppodia kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen. Ook festivals kunnen met het bewijs doorgang vinden.

Reizen

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen, kunnen zich gratis laten testen. Dit is bedoeld voor mensen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn.

