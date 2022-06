Oorlog in Oekraïne versnelt energietransitie. ‘Het klinkt vervelend, maar de oorlog helpt ons ook’

Rob Jetten is ‘nog geen dag’ chagrijnig naar zijn werk gegaan. De oude wijsheid dat een ministerschap alleen op de eerste en de laatste dag leuk is, gaat voor hem niet op, zegt hij zelf. “Het zijn wel heel lange dagen. Maar ik vind het eervol om te doen.”

D66’er Jetten maakt bliksemsnel carrière in Den Haag. De afgelopen vijf jaar was hij achtereenvolgens Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en onderhandelaar tijdens de kabinetsformatie. Sinds januari is hij de eerste klimaatminister van Nederland, een functie die voor zijn partij van cruciaal belang is. Het kabinet zal de komende jaren het klimaatbeleid fors moeten aanscherpen, alleen dan kan D66 aan de achterban deelname aan deze centrumrechtse coalitie verantwoorden.

De lat ligt dus hoog voor Jetten, die naar eigen zeggen gemakkelijk moedeloos zou kunnen worden vanwege de steeds somberder klimaatstudies, extreme hittegolven, droogtes en tegenvallers. “Ik heb de rapporten van het VN-klimaatagentschap IPCC gelezen en daar word ik wel heel bezorgd van. Ik ben zelf 35 inmiddels, maar jongeren tussen 16 en 20 jaar hebben stress van klimaatverandering en ze slapen er slecht van. Die generatie kijkt op een heel andere manier naar deze klimaatellende.”

Jetten presenteert vandaag zijn plannen om in 2030 55 procent, liefst 60 procent, CO2 te reduceren. Van een verzwaring van de CO2-heffing, tot energiebesparing en het instellen van een wetenschappelijke adviesraad, die het kabinet bij de les moet houden.

Het kabinet-Rutte IV trad, net als zijn voorganger, aan met torenhoge klimaatambities. Nederland moet de ‘groene koploper in Europa’ worden, waarvoor een enorme inhaalslag nodig is. Jetten was nog maar nauwelijks aangetreden als de man die hierin voorop moet gaan, of hij kon zijn plannen abrupt omgooien. De oorlog in Oekraïne heeft het denken over klimaat en de energietransitie ingrijpend veranderd én in een stroomversnelling gebracht. Jetten: “Het klinkt vervelend, maar de oorlog heeft ook geholpen, het was een soort wake-upcall. We moeten de strategisch onafhankelijke positie van Europa waarborgen. In de vorige coalitie hadden we nog op iedere vierkante centimeter discussie, zo van: moet dit echt, en moet het op deze manier? Nu is de discussie: kan het sneller, kan het beter?”

U schrijft in uw plannen dat iedereen moet bijdragen aan de transitie. Tegelijkertijd wordt alles nu al duurder. Zie de verder oplopende energierekening. Hoe zorgt u dat mensen dit financieel redden?

“Het klimaatbeleid an sich gaat mensen helpen om betaalbaar en misschien zelfs goedkoper te kunnen leven, maar dat perspectief ziet niet iedereen. Of kan niet iedereen uit zichzelf bereiken. Dat vraagt een actievere rol vanuit die overheid. Hugo (minister van wonen De Jonge, red.) en ik hebben het over een ‘straat-voor-straatbenadering’ om woningen in hoog tempo aan te pakken. Dat gaat heel anders dan vroeger, toen was het: hier heb je een loket met subsidie en kom maar langs als je aan de slag wilt.”

De mensen die de weg al weten stonden vooraan bij dat loket. De mensen die het harder nodig hebben komen daar niet.

“Exact. Met een nieuwe campagne voor energiebesparing hebben we heel veel burgers bereikt. De afgelopen jaren was het klimaatdebat in Nederland voorzichtig en durfden we nauwelijks aan te stippen dat je bepaalde dingen fundamenteel anders moet doen, zoals produceren en consumeren.”

Volgens de premier moeten we kunnen blijven barbecueën.

“Dat gun ik iedereen, zelf doe ik het ook graag in de zomer. Maar dat kan ook op een andere manier. Ook daar denk ik dat de samenleving ons aan het inhalen is. In die zin dat gedragsverandering een belangrijk onderdeel is van klimaatbeleid.”

De Oekraïnecrisis gaat óók ten koste van het klimaatbeleid. Onlangs besloot het kabinet om Jettens klimaatfonds van 35 miljard met bijna een miljard te korten. Om de hoge brandstofprijzen te compenseren, zijn de accijnzen verlaagd, waardoor tanken iets goedkoper wordt. De minister ontkent dat hij tandenknarsend in de ministerraad zit, als zo’n besluit valt.

“Ik krijg vragen uit de groene hoek of ik met de accijnsverlaging de klimaattransitie niet aan het vertragen ben. Maar de prijzen aan de pomp zijn nog steeds heel hoog. Het is niet zo dat we het autorijden ineens heel goedkoop hebben gemaakt.”

Maar in uw klimaatplan staat dat u óók het aantal zakelijke kilometers wilt terugdringen. Dan helpen hogere brandstofprijzen toch?

“Hier is het een kwestie van de balans zoeken. Hoe doe je dat op een manier dat iedereen kan meekomen? De mensen die echt moeten reizen voor hun werk willen we niet kwijtraken.”

In Duitsland kan je voor 9 euro de hele zomer met de trein reizen. Dat had het kabinet ook kunnen doen.

“Dat is heel interessant, en we kijken daarnaar. Hoe financieren ze het? Het denken staat niet stil.”

U zei zojuist dat u het klimaatdebat jarenlang te voorzichtig vond. Maar het was ook een soort loopgravenstrijd. Zelf liep u in een trui met daarop ‘klimaatdrammer’. Uw critici zeiden: blijf van onze gehaktbal af.

“Ja, het was soms dogmatisch en stigmatiserend en misschien heb ik daar zelf ook te lang aan bijgedragen. Dat vond ik toen ook mijn rol als aanjager binnen de coalitie. We durfden als politiek destijds veel dingen niet aan te raken, uit angst dat wanneer je als overheid een te grote rol pakt, je het debat misschien verder de loopgraven in duwt. De afgelopen maanden hebben ons echt wakker geschud. We hebben het iedere dag over de energieprijzen en Rusland, er ligt een aantal nogal alarmerende IPCC-rapporten, er is verlies aan biodiversiteit. Dat zijn drie redenen waarom het sneller moet.”

Rusland draaide deze week de gaskraan met Nederland dicht. U stipte net al aan dat je moeilijk alle vormen van energie taboe kunt verklaren. Is het dan wel slim geweest om een beperking in te stellen op het stoken van kolen en om per 2030 een volledig verbod in te stellen?

“We hebben duidelijke doelen voor 2030 en 2050, en op de korte termijn moeten we voldoen aan het Urgenda-vonnis, omdat de hoogste rechter ons dwingt om de CO2-uitstoot sneller te verlagen. Die kolenbeperking is één van de meest impactvolle maatregelen die je op korte termijn kunt nemen. Maar ik zeg er ook bij: dit is allemaal bedacht vóór de energiecrisis en vóór de oorlog. We kijken dagelijks naar de leveringszekerheid en hoever de gasopslagen gevuld zijn. Maar er gelden geen dogma’s.”

Kijkend naar de laatste cijfers die u onder ogen kreeg: moet Nederland dan toch meer kolen stoken?

“We bouwen onze afhankelijkheid van energie uit Rusland nu zo snel mogelijk af, maar natuurlijk baart het feit dat Gazprom de gasleveranties op steeds meer plekken afknijpt zorgen. We houden rekening met alle scenario’s en sluiten niets uit. Maar we moeten niet vergeten dat we deze productiebeperking van kolen hebben ingesteld omdat we onze klimaatdoelen willen halen en aan de uitspraak van de rechter moeten voldoen. Uiteindelijk gaat het erom dat de gasopslagen snel en op tijd worden gevuld. Daarom hebben we deze week een subsidieregeling opengesteld om ervoor te zorgen dat de gasopslag in Bergermeer wordt gevuld. Veel bedrijven hebben hun interesse kenbaar gemaakt.”

Wat springt er volgens u uit in uw klimaatplan, wat gaat het verschil maken?

Na een lange stilte: “Het grootste verschil is de strakke sturing vanuit het kabinet. Dat gaat een grote klap geven richting die 55-60 procent reductie. Je weet dat het programma nooit af is, dat je tegenvallers krijgt en nieuwe inzichten opdoet. Onderdeel van de loopgravenstrijd was destijds dat we niet aan gemaakte klimaatafspraken mochten komen, omdat het een wankel politiek bouwwerk was. Wat we nu doen is dat we, terwijl we wachten op een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), extra plannen maken voor het geval dat we de doelen niet halen. De ervaring van de afgelopen jaren met PBL-doorrekeningen is dat er altijd wel een tandje bij moet. Dus ik wil niet die dynamiek van: oh, het PBL, wat zwaar en heftig en hoe nu verder. Nee, het moet zijn: fijn, een beoordeling van het planbureau, we weten waar we staan en we weten ook waar we uit kunnen kiezen om het klimaatbeleid verder te verbeteren. Met de grootste kans dat we de doelen gaan halen.”

Iets wat u in uw programma nauwelijks aanstipt is kernenergie. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet twee kerncentrales wil. De VVD maant u tot haast. Wanneer staan ze er?

“Die vraag vind ik moeilijk te beantwoorden omdat we daar de markt voor nodig hebben. Ik ga ze niet zelf bouwen. Het is wel mijn taak om te zorgen dat we alles in gereedheid hebben gebracht zodat ze gebouwd kunnen worden. Wij hebben vijf miljard in het klimaatfonds gereserveerd voor de opschaling van kernenergie. Maar daarmee bouw je geen twee centrales. Er zal privaat geld bij moeten.”

Er is een marktpartij nodig die erin gelooft. Heeft die al aangeklopt?

“Er zijn marktpartijen geïnteresseerd. Maar ook de afgelopen jaren kon je als bedrijf vergunningen aanvragen. Dat is niet gebeurd. Dat heeft deels ermee te maken dat de overheid geen langetermijnvisie voor kernenergie had. Als wij voor de zomer onze plannen bekendmaken, zullen die partijen gaan nadenken of zij willen investeren.”

Bent u er zelf van overtuigd dat kernenergie een nuttige en veilige toevoeging is?

“Ja, náást alle andere vormen van energieopwekking. Lang was het beeld: bouw maar kerncentrales, dan zijn alle problemen opgelost. Maar dan heb je heel veel kerncentrales nodig, ook in Nederland. In combinatie met onze enorme ambities voor de Noordzee, zonne-energie en geothermie, kan kernenergie een constante factor spelen. Zowel in de energie- als waterstofproductie. Dit is ook weer zo’n dogmatische discussie waarbij het heel eenvoudig is om in een stammenstrijd terecht te komen. Zo van: ik hou van windmolens en jij van kerncentrales. Maar je kunt het ook allebei doen in de mix die een CO2-vrije energievoorziening is.”

In uw klimaatplan ontwijkt u de grote vragen over de luchtvaart. Moet Schiphol wel of niet krimpen, kan Lelystad nog wel open?

“Ik zou dan ook de scheepvaart noemen. Op deze twee terreinen zit je heel erg aan internationale afspraken vast. Je kunt veel doen op nationaal niveau, van emissieplafonds per luchthaven en het opschalen van biobrandstoffen. Uiteindelijk is beprijzing in deze sectoren de belangrijkste oplossing. Dat doen we met de aanpassing van de vliegtaks. Maar dat wil je uiteindelijk Europees of mondiaal doen.”

Gaan we door beprijzing echt minder vliegen?

“Deels maak je het dan aantrekkelijker om voor het alternatief te gaan, de trein of iets anders. En het is voor de sector een prikkel om sneller te investeren. Op Schiphol komen zo’n beetje alle problemen samen: CO2, stikstof, overlast, fijnstof, de krappe arbeidsmarkt. We hebben afgesproken om voor de hele luchtvaartsector in Nederland een integrale oplossing te vinden. In de formatie is het niet gelukt, omdat we toen nog niet alle informatie hadden. Maar net als voor stikstof geldt hier dat iedereen al jaren wacht op een doorbraak. Of je nu voor of tegen vliegen bent, iedereen hunkert naar duidelijkheid. Over Schiphol, Lelystad en verduurzaming. Dat gaan we op korte termijn leveren.”

Hoe valt de opening van Lelystad te rijmen met al die ernstige IPCC-rapporten en uw ambitieuze plannen?

“Er zal een integraal plan voor de luchtvaart in Nederland komen. Of Lelystad open gaat of dicht blijft is daar onderdeel van. Maar het IPCC stelt heel duidelijk dat als je de komende jaren de doelen wilt halen, dat ook de luchtvaartsector zijn uitstoot fors zal moeten inkrimpen. Dat betekent óók wat voor het nationale beleid.”

U stipte zelf het Urgenda-vonnis aan, dat de staat in 2015 verplichtte om de CO2-uitstoot met een kwart terug te brengen. We zijn nu zeven jaar verder en nog heeft Nederland een warme winter nodig om te kunnen voldoen aan dat vonnis. Hoe is het mogelijk dat het kabinet er nog zo mee worstelt?

“Dat je de afgelopen jaren afhankelijk bent geweest van externe factoren is denk ik het bewijs dat we het afgelopen decennium achter de feiten aan zijn blijven lopen. We hebben niet voor niets jarenlang onderaan alle Europese lijstjes gebungeld. Je wilt niet meer dat je de rechter nodig hebt om je erop te wijzen dat je de aarde moet beschermen.”

