Ook Wouter Koolmees (44) werd de harde cultuur in de Tweede Kamer te veel

De onlangs afgezwaaide minister Wouter Koolmees (D66) stopte mede vanwege de harde politieke cultuur in de Tweede Kamer. In een interview met de Volkskrant zei hij dit weekend dat hij niet langer de energie voelde om nog vier jaar door te gaan.

“Wat meespeelt is dat ik af en toe een beetje sip word van de politieke cultuur, het gebrek aan nuance, de compromisloosheid, de beperkte vrijheid om openlijk te kunnen delibereren zonder dat je kop er meteen wordt afgehakt.” Debatten waren volgens hem vaak “hard op hard, op de persoon, niet gericht op samenwerking of oplossingen, maar op de leukste quote voor sociale media en het stukje in de krant. Het afbrokkelen van de constructieve krachten binnen de politiek is eerlijk gezegd mijn grootste zorg.”

Gebrek aan dualisme

Met zijn boodschap mengt de voormalig minister van sociale zaken zich in de discussie over de bestuurscultuur in Den Haag. Die gaat vaak over de geslotenheid van het kabinet of een gebrek aan dualisme in de coalitiepartijen, kritiek waarover Koolmees kan meepraten. Toen afgelopen voorjaar notulen van de ministerraad openbaar werden, bleek dat Koolmees had geklaagd over kritische Kamerleden en andere ministers ertoe had opgeroepen om Kamerleden van hun eigen partij hierop aan te spreken.

Volgens Koolmees was hij niet bewust aan het ‘traineren en tegenwerken’. “Mijn perceptie van de werkelijkheid is: er zitten in die ministerraad mensen die op een integere manier hun best doen om problemen op te lossen. (...) Wat ik heb gezegd in die notulen is dat ik me zorgen maakte over de dynamiek.”

Koolmees (44) is niet de eerste, relatief jonge, politicus die mede vanwege de bestuurscultuur de politiek verlaat. Bij VVD-kroonprins Klaas Dijkhoff had het rauwe politieke debat een impact op zijn privéleven. “Elke discussie of woordenwisseling die je hebt, belandt in de pers. En dan moet je daar weer publiekelijk verantwoording over afleggen.”

Groetjes aan de achterban

Ook minister Hugo de Jonge, die recent zijn baan als coronaminister inruilde voor het ministerschap van volkshuisvesting, sprak het afgelopen jaar verschillende keren zijn zorgen uit over de debatten in de Kamer. Volgens hem wilden maar weinig fracties in samenwerking met het kabinet werken aan het beste coronabeleid. “Te vaak is het nu negentien partijen die vooral de groetjes doen aan de eigen achterban.”

Verschillende politici, vooral van coalitiepartijen, spreken hun steun uit voor Koolmees. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vindt het ‘begrijpelijk’ en ‘treurig’ dat Koolmees genoeg heeft van de politiek. CDA-Kamerlid René Peters roept de Tweede Kamer, de media en het publiek op om het interview van Koolmees aan te grijpen om iets te veranderen aan de huidige dynamiek.

Lees ook:

Vertrouwen? De burger zal eerst willen zien, dan geloven

Niet voor niets is ‘Democratische rechtsorde’ het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord van Rutte IV. Er zitten barsten in het ‘fundament van de samenleving’, de rechtsorde. Maar de coalitie weet:de burger zal eerst willen zien, dan pas geloven.

Wouter Koolmees: ‘Ik maak me zorgen om hen voor wie de Nederlandse Belofte stokt’

De motor achter de noodsteun dit jaar was minister Wouter Koolmees van sociale zaken. De verantwoordelijkheid viel de financiële whizzkid van D66 zwaar, en leidde hem bovendien af van zijn echte ambities.