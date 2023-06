Ook voorzitter Eerste Kamer Anthonie Bruijn nu beschuldigd van ongewenst gedrag

Woordvoerder Ronald Berghouwer van de Eerste Kamer bevestigt berichtgeving van de NOS dat er meerdere meldingen over de Kamervoorzitter zijn binnengekomen bij leidinggevenden. Deze meldingen varieerden in ernst, maar niemand heeft tot nu toe een officiële klacht tegen Bruijn ingediend. Er is ook geen nader onderzoek naar hem ingesteld, volgens de woordvoerder.

Het voltallige managementteam van de Eerste Kamer heeft daarop direct een gesprek met de Kamervoorzitter gevoerd en ‘concrete’ afspraken gemaakt over de wijze van bejegening van ambtenaren. “Sindsdien zijn er ook geen meldingen meer geweest”, benadrukt hij. Bruijn heeft in dat gesprek wel gezegd ‘geschrokken’ te zijn en graag mee te werken aan verbetering van zijn gedrag.

De Kamervoorzitter ging volgens de medewerkers ‘autoritair’ en ‘onaangenaam’ met hen om. Hij zou schreeuwen en woede-uitbarstingen hebben, terwijl onduidelijk was waarom. Volgens de woordvoerder is er sprake geweest van een ‘verschil’ in verwachting over de beschikbaarheid en aanwezigheid van medewerkers. “Als die verwachtingen niet gelijk lopen, kan het misgaan”. Ook hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Tweede VVD’er in opspraak, na Dennis Wiersma

Dat zijn ongewenst gedrag naar de media is gelekt, komt voor de Kamervoorzitter op een uiterst ongelukkig moment. Nog deze maand kiest de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter. Bruijn is sinds 2019 voorzitter van de senaat en heeft aangegeven graag door te gaan in deze functie. Of er andere kandidaten voor deze functie zijn, is nog niet bekend.

Bruijn is de tweede VVD’er die recentelijk in opspraak raakt. Ook partijgenoot, minister voor onderwijs Dennis Wiersma, heeft zich aan grensoverschrijdend gedrag schuldig gemaakt en is daarop aangesproken. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de betrokken medewerkers en ex-medewerkers en probeert zijn gedrag te verbeteren.

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib (PvdA) werd vorig jaar geconfronteerd met anonieme meldingen die over haar gedrag zouden gaan. Het PvdA-Kamerlid ontkende en vertrok direct uit de Kamer. Het managementteam en het presidium besloten een extern rechercheonderzoek naar de feiten tegen Arib te starten. Dit onderzoek loopt sinds december vorig jaar.

Lees ook:

VVD-minister Wiersma werd recent eveneens van ongewenst gedrag beschuldigd.

Hij werd beticht van woedeuitbarstingen hebben tegen medewerkers.

Bijna drie miljoen werkenden hebben te maken met intimidatie op de werkvloer

Miljoenen werknemers hebben last van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, onderzocht vakbond CNV. Arbeidspsycholoog Tosca Gort: ‘We moeten harder worden, ons verenigen, of vertrekken.’