Ook Shell moet voortaan gewoon winstbelasting betalen

Het kabinet kondigt op Prinsjesdag een wetswijziging aan waardoor Shell winstbelasting gaat betalen. Het geld Het kabinet kondigt op Prinsjesdag een wetswijziging aan waardoor Shell winstbelasting moet gaan ­betalen. Het geld dat hierdoor extra binnenkomt in de staatskas zal worden ­besteed aan verlaging van de ­in­komstenbelasting van burgers. Bronnen rond het kabinet bevestigen dit.

Staatssecretaris Menno Snel van financiën is van plan de aftrek te ­beperken van verliezen die bedrijven lijden in het buitenland. Hij maakt op Prinsjesdag bekend dat hij een initiatiefwetsvoorstel overneemt dat GroenLinks hierover in de maak heeft.

Honderden miljoenen per jaar

Hoeveel geld de wetswijziging gaat opleveren, is onduidelijk. Het ministerie van financiën schatte de opbrengst eerder op honderden ­miljoenen euro’s per jaar. Het voornemen van het kabinet staat nog niet uitgewerkt in het belastingplan voor volgend jaar, dat op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt. De wets­wijziging wordt waarschijnlijk van kracht met ingang van 2021.

De belastingmaatregel voor multinationals als Shell is een van de manieren om geld over te hevelen van bedrijven naar burgers. Eerder lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakt dat de winst­belasting die bedrijven betalen minder zal worden verlaagd dan eerder de bedoeling was. Ook dit levert geld op voor verbetering van de koopkracht.

Trouw onthulde vorig jaar dat Shell geen winstbelasting betaalt. Later bleek dat ook andere multi­nationals gebruik maken van de ­zogeheten liquidatieverliesregeling om het afdragen van belasting te vermijden. In ieder geval heeft ook Philips er profijt van, zo bleek in mei bij een hoorzitting in de Tweede ­Kamer.

Dat Shell geen winstbelasting ­betaalt, is voor de Tweede Kamer ­onverteerbaar. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zei gisteren dat hij blij is dat het kabinet het plan van zijn partij overneemt. “Als de bakker belasting betaalt over de winst die hij maakt, moet Shell dat ook doen.”

Zelfs de VVD draait een beetje bij

Op het initiatief van GroenLinks werd in april al positief gereageerd door regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Zelfs de VVD, die in het verleden gunstige belastingconstructies verdedigde, draait de laatste maanden een beetje bij. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schreef in het voorjaar in een interne notitie dat ‘de lasten fair verdeeld moeten worden’.

Bedrijven mogen de verliezen van buitenlandse dochters nu nog wereldwijd en tot in lengte van ­jaren verrekenen met de Nederlandse winstbelasting. GroenLinks stelde eerder voor dit te beperken tot ­verliezen binnen de Europese Unie. Daarnaast vervallen liquidatieverliezen die langer dan drie jaar niet zijn verrekend, wat bedrijven minder mogelijkheden geeft om verliezen ‘op te sparen’ en in de toekomst alsnog te verrekenen.

Curieus was vorig jaar dat Shell slechts schoorvoetend erkende dat er geen winstbelasting wordt betaald. In een gesprek met de Tweede Kamer zei de Schot Alan McLean, hoofd belastingzaken bij Shell, dat het bedrijf inderdaad geen winst­belasting afdraagt. Dat mag volgens de wet, die ooit is gemaakt om Nederland aantrekkelijk te maken als vestigingslocatie voor grote bedrijven, verklaarde hij.

“U hebt de mogelijkheid er iets aan te doen. De politiek maakt de ­regels en de wetten”, hield hij de ­Kamerleden nuchter voor. “Maar u moet bij het veranderen van de ­regels wel de gevolgen in ogenschouw nemen.”

Lees ook:

Verantwoording belastingmoraal ligt bij de politiek, vindt Shell

Shell volgt de regels en betaalt daarom geen winstbelasting, zegt het bedrijf tegen de politiek. ‘U hebt de mogelijkheid daar iets aan te doen.’

Ook Shell moet winstbelasting betalen, vinden GroenLinks, PvdA en SP

De Tweede Kamer wil dat ook Shell winstbelasting gaat betalen. Drie partijen stellen voor om een voor het bedrijf gunstige belastingconstructie in te perken.

‘Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting’

Shell betaalt volgens ingewijden al jaren geen winstbelasting in Nederland. Een vertrouwelijk document van het ministerie van financiën ondersteunt dat.