Ook Rutte vindt het nu extra belangrijk dat klimaatdoelen gehaald worden

Een gevoel van urgentie. Dat komt naar voren bij het lezen van de vele reacties op het maandagochtend gepubliceerde, alarmerende IPCC-rapport. Van politiek Den Haag tot de Rotterdamse haven die nu nog te boek staat als grote vervuiler. Allemaal zijn ze het erover eens dat er meer moet gebeuren om de klimaatrampspoed voor te zijn.

Na het bewindspersonenoverleg noemde demissionair premier Rutte het rapport maandagmiddag ‘zeer zorgelijk’. Volgens Rutte, die het rapport nog moest bestuderen, is het extra belangrijk dat de Nederlandse klimaatdoelstellingen worden gehaald, inclusief de doelstelling in 2050 helemaal geen CO 2 meer uit te stoten. Ook voor de formerende partijen is dit rapport van ‘wezenlijk belang’.

Enorm effect op het dagelijks leven

Volgens de premier ‘ligt er heel veel werk, ook na de formatie’. Want op dit moment gebeurt er te weinig om de nationale klimaatdoelstellingen te bereiken voor 2030 en 2050, zei hij met zoveel woorden. “Er lijkt een gat te zitten tussen het doel van 2030 en wat de huidige afspraken opleveren.”

Rutte verwees ook naar de watersnood in Limburg en had het over de ‘enorme effecten die klimaatverandering heeft op ons dagelijks leven’. Hij vroeg zich hardop af wat er nodig is om de gaten te dichten, wat er dit jaar nog valt te doen.

In het klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49 procent van de CO 2 -uitstoot ten opzichte van 1990 moet hebben teruggebracht. Europese klimaatdoelstellingen zijn onlangs bijgesteld en met een percentage van 55 al wat ambitieuzer. VVD-staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van klimaat en energie wijst in een reactie op het IPCC-rapport nog wel naar andere landen. Volgens haar gaat het er nu om ‘dat ook andere landen hun ambitie verhogen’.

Dat zal de Nederlandse inzet worden tijdens de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. “In eigen land doen we ons uiterste best om onze nationale klimaatdoelen ook te halen.”

Grote bedreiging voor de welvaart en veiligheid

Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens, partijgenoot van Rutte en Yeşilgöz, moet het verduurzamen van de industrie, ‘de grootste vervuilende sector’, nu prioriteit krijgen. “De wetenschap laat geen twijfel”, aldus Erkens. “Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze toekomstige welvaart en veiligheid.” Volgens hem kan Nederland ‘een grote rol spelen bij de wereldwijde aanpak ervan’. Een opvallende oproep, want tot nu toe waakte de VVD altijd voor maatregelen die bedrijven hard zouden treffen.

Ook de PvdA wil dat het kabinet vervuilende bedrijven achter de broek gaat zitten. “De noodklok van de wereldwijde wetenschap klinkt luid en duidelijk”, zegt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. “Iedereen die nu nog het verband tussen het recente extreme weer – in onder andere Limburg, Duitsland en Canada – en klimaatverandering relativeert, steekt zijn kop in het zand.”

De PvdA’er stelt dat bedrijven gedwongen moeten worden hun uitstoot verder terug te dringen. Dat ‘uitstellen en dralen’ moet stoppen, zegt hij. Ook vindt hij dat de Europese Green Deal, waar in is vastgelegd hoe ver lidstaten hun CO 2 -uitstoot moeten terugbrengen, moet worden uitgevoerd. Verder wil hij de garantie dat lage en middeninkomens niet alleen voor de klimaatrekening opdraaien en dat zij worden geholpen met vergroening.

Een niet te negeren oproep

Een van die grote bedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam, spreekt van een ‘niet te negeren oproep voor iedereen’, specifiek voor het kabinet. Volgens de Rotterdamse haven gaan de klimaatplannen van het kabinet, opgetekend in het regeerakkoord, niet ver genoeg. Het klimaatbeleid moet dan ook de hoogste prioriteit krijgen, aldus het Havenbedrijf.

De haven wijst ook naar zichzelf. Met aanpassing van de wetgeving zouden zowel de haven als de industrie eromheen veel schoner kunnen opereren, zegt een woordvoerder. Volgens hem kan 40 procent van de in het klimaatakkoord afgesproken CO 2 -reductie voor 2030 behaald worden in de haven van Rotterdam en de industrie daaromheen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van warmtenetten en het overschakelen op waterstof als brandstof.

Veel bedrijven en organisaties als olieconcern Shell, luchtvaartconcern KLM, staalbedrijf Tata Steel en luchthavenuitbater Schiphol bestuderen de boodschap van het IPCC momenteel nog. Dat kan veel tijd vergen. Boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland liet al weten daarom maandag waarschijnlijk nog niet met een inhoudelijke reactie te kunnen komen.

