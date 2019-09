Ook Rob Spacecake kon GroenLinks niet helpen

Ja, dat was nogal een bekentenis van Jesse Klaver, vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De leider van GroenLinks gaf toe dat hij ‘de totale loser’ binnen zijn partij is. “Ik word uitgelachen. Ik heb echt helemaal geen ervaring met drugs. Echt nul. Je ziet ze daar al schamper kijken", sprak hij, kijkend naar zijn fractiegenoten. Waarop collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei: “Ik heb ook geen ervaring met drugs en dat maakt me binnen mijn fractie een held.”

De Kamerleden zouden eigenlijk over de begroting voor 2020 praten, maar het belangrijkste debat van het jaar werd vanzelfsprekend beïnvloed door de moord op Derk Wiersum. Deze advocaat stond de kroongetuige bij in de zaak tegen Ridouan T., de vermoedelijke leider van een criminele bende. Het kabinet, premier Rutte en minister Grapperhaus van justitie voorop, heeft de mouwen opgestroopt. ‘Den Haag’ is in oorlog met de drugscriminelen. Rutte, gedecideerd: “Die strijd is uiterst complex, maar zullen wij winnen.”

Opvallend is dat het kabinet zich niet alleen richt op de fabrikanten en dealers, maar nadrukkelijk ook op de gebruikers. De snuiver, de slikker, de spuiter, de roker; zij zijn in de ogen van Rutte en Grapperhaus mede-verantwoordelijk voor het in stand houden van de reusachtige drugsindustrie. De minister van justitie: “Je financiert misdadigers.”

Verslaafde kinderen

De voorganger van Rutte was ook al druk met het tegengaan van drugsgebruik. Tijdens de verkiezingscampagne van 2010 bezocht Jan Peter Balkenende de ‘Moedige Moeders’ in Volendam, een stichting die ouders van verslaafde kinderen bijstaat. Om zijn verhaal kracht bij te zetten droeg hij een T-shirt met de weinig verheffende tekst ‘Fuck Drugs!’. Waar de spindoctor van het CDA minder goed over had nagedacht, was dat Balkenende, terwijl hij een rondje over de Volendamse dijk liep, een blikje bier dronk.

Terug naar GroenLinks, de partij waar, afgaande op de woorden van Klaver, drugsgebruik eerder regel dan uitzondering is. In het meest recente verkiezingsprogramma staat, opnieuw, dat niet alleen softdrugs, maar ook xtc moet worden gelegaliseerd. ‘Drugsbezit door eindgebruikers wordt gedecriminaliseerd', aldus de oppositiepartij. Laat Rutte en Grapperhaus het niet horen.

Houseparty

In 1994 gooide GroenLinks zich met het lijsttrekkersduo Ina Brouwer en Mohamed Rabbae vol overtuiging in de verkiezingscampagne. De partij had destijds zes Kamerzetels en rekende op meer. In april dat jaar organiseerde GroenLinks in de IJsselhallen in Zwolle een houseparty, een wilde poging om de jongeren te bereiken. Onder de titel ‘Let us dance and endless dance’ loodsten de diskjockeys ‘Freddie Fresh’ en ‘Rob Spacecake’ de aanwezigen de nacht door.

Het lukte de aanwezige Kamerleden, zoals Paul Rosenmöller en Ineke van Gent, niet om een fatsoenlijk gesprek met de jongeren te voeren. Daarvoor stond de beukende muziek te hard. Als alternatief deelden ze condooms uit met de tekst ‘Stem safe, stem GroenLinks'. Het lukte de partij ook niet om het feest enigszins drugsvrij te houden. Integendeel.

Het campagnefeest van GroenLinks werd een houseparty waar enkele duizenden jongeren door de hal heen stuiterden, in bezit van felgekleurde pilletjes. Tegen de handel in xtc viel niets te beginnen. Campagneleider Maarten Poelgeest zei tegen de aanwezige pers dat hij alle ophef over het drugsfeest overdreven vond. “Is dat nou het nieuws? Er zijn hier vierduizend mensen, en daar schrijven jullie over?” Rabbae bleef die avond hoopvol. “Je kunt hier geen partijpolitiek voeren. Maar ik hoop dat er bij de jeugd iets blijft hangen, dat ze straks in het stemhokje nog even aan je terugdenken.”

GroenLinks zakte bij die verkiezingen terug van zes naar vijf zetels, een grote klap. De evaluatiecommissie maakte gehakt van de campagne, van het duolijsttrekkerschap en van de houseparty. Een woordvoerder van het hoofdbestuur meldt dat het rapport op het partijbureau niet meer te vinden is.

Rijtje:

Gebruikt wel eens softdrugs (onderzoek Maurice de Hond):

CDA-stemmers: 0 (!) procent

PvdA-stemmers: 5 procent

GroenLinks: 12 procent

