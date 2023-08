Ook PvdA’er Attje Kuiken verlaat de Tweede Kamer na de verkiezingen

Fractieleider Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid keert na de verkiezingen van 22 november niet terug in de Tweede Kamer. Dat heeft ze bekendgemaakt tegenover het AD. Kuiken is Kamerlid sinds november 2006, toen de PvdA nog 33 zetels had. Ze is de vijfde fractieleider die na de verkiezingen niet terugkeert als parlementariër, na Pieter Heerma (CDA), Farid Azarkan (Denk), Sylvana Simons (Bij1) en Liane den Haan (fractie Den Haan).

Een concrete aanleiding voor Kuikens vertrek is er niet: ze vindt het na zeventien jaar simpelweg welletjes geweest. “Ik laat het hierbij en draag het over aan de volgende generatie”, zegt ze tegen het AD. “ Ik ben nu 45, in de bloei van mijn leven, op de helft, en kan zeggen: ik heb het fantastisch gehad.”

Komende tijd al afzijdig

Haar partij gaat gezamenlijk met GroenLinks de verkiezingen in, met één lijsttrekker: Frans Timmermans. GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver heeft eerder al gezegd de lijst niet aan te voeren, maar hij blijft waarschijnlijk wel in de Kamer – mogelijk opnieuw als fractieleider, als Timmermans premier of minister wordt.

Bij de komende Algemene Politieke Beschouwingen, de dagen na Prinsjesdag, zal Klaver optreden namens zijn partij én PvdA. Kuiken zal zich dan al, twee maanden voor haar vertrek, afzijdig houden.

Attje Kuiken (Groningen, 1977) was bij haar aantreden in 2006 een van de jongste Kamerleden: ze was toen 29. Kuiken hield zich in het parlement met name bezig met veiligheid, het bestrijden van ongelijkheid in de samenleving en het opkomen voor kansarmen. Begin 2017 was zij al even tijdelijk fractievoorzitter, vanwege het vertrek van Diederik Samsom.

Geen nee tegen ministerschap

In april 2022 volgde ze na een interne stemming (met Henk Nijboer als tegenstrever) de vertrokken Lilianne Ploumen op als PvdA-fractievoorzitter. Samen met Klaver legde Kuiken het afgelopen jaar de basis onder de linkse samenwerking, die voor het eerst vaste vorm kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar. Als gevolg daarvan vormen PvdA en GroenLinks nu één fractie in de Eerste Kamer.

Haar vertrek uit de Tweede Kamer wil niet zeggen dat ze ook haar politieke loopbaan afsluit. Mocht de PvdA/GroenLinks-combinatie succesvol zijn bij de verkiezingen en eventueel regeringspartij worden, dan zal ze geen ‘nee’ zeggen tegen een ministerschap, laat ze in het AD weten. “Als je gevraagd wordt, zou het een enorme eer zijn en zeg je ja. Verantwoordelijkheid wil ik altijd nemen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er een plek voor mij elders is. Ik vind de politie of de jeugdzorg ook fantastisch.”

