Ook na schorsing blijft Tweede Kamer worstelen met Baudet

Hoe ga je om met FvD-leider Thierry Baudet? Tweede Kamerleden worstelen al maandenlang met die vraag, maar dinsdag klonk het begin van een antwoord: schorsen. De komende zeven dagen mag Baudet niet deelnemen aan debatten in het parlement – alleen bij eventuele stemmingen is hij nog welkom. Het verstrekkende en historische besluit werd gesteund door een ruime Kamermeerderheid van 119 zetels, waaronder de voltallige coalitie.

De schorsing is geen idee van parlementariërs zelf, maar de aanbeveling van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Die onafhankelijke commissie moet controleren of parlementariërs zich aan de eigen integriteitsregels houden. Dat ging mis bij Kamerleden van FvD, onder wie partijleider Baudet: hij weigert al een jaar te vermelden hoeveel geld hij verdient met nevenfuncties, zoals het uitgeven van zijn eigen boeken.

Ongemakkelijk oordeel

Bijna vier op de vijf Kamerleden schaarden zich dinsdag achter het voorstel van de commissie – soms met frisse tegenzin. “Het is ongemakkelijk om te oordelen over het integer handelen van collega’s”, zei SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. “We hebben nog even geaarzeld: gaat de straf niet te ver? Maar de regels gelden voor iedereen en wie zich daar niet aan houdt, moet een tik op de vingers krijgen. Als ík me niet aan de regels houd, hoop ik dat Kamerleden ook sancties tegen mij steunen.”

Slechts vier partijen stemden tegen het schorsingsvoorstel: FVD, PVV, BBB en de fractie van Wybren van Haga. Dat ging niet geruisloos, FVD en PVV verlieten bij het stemmen demonstratief de plenaire zaal van de Tweede Kamer. “Wat hier dreigt te gebeuren is een historische fout”, oordeelde PVV-leider Geert Wilders. Zelf vindt Baudet dat hem ‘het zwijgen wordt opgelegd’ door een politieke meerderheid. Hoewel de politicus spreekt van een principekwestie, heeft hij in de praktijk weinig last van de schorsing: vrijdag begint het parlementaire herfstreces, waarin sowieso niet wordt gedebatteerd.

Worsteling

Het schorsen van de FVD-voorman toont dat Kamerleden niet langer willen toekijken hoe Baudet regels, procedures en omgangsvormen aan zijn laars lapt. Tegelijk laat het zien dat parlementariërs machteloos staan als zij niet kunnen terugvallen op handhaafbare reglementen – bijvoorbeeld bij de vele uitspraken waarmee Baudet afgelopen maanden de politieke aandacht trok. De FVD’er ontpopte zich daarmee onder meer als enthousiaste supporter van de Russische president Vladimir Poetin, hij stelde dat de terroristische aanslagen van 9/11 het werk waren van Amerika zélf en suggereerde eerder deze week dat “we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen”. Baudet was, zei hij trots, een complotdenker geworden.

“Baudet is niet goed wijs”, oordeelde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dinsdag. “We hebben een parlementariër die dezelfde argumenten bezigt als Vladimir Poetin. Dat is ondermijnend voor de veiligheid van Nederland.”

Hoewel die afkeuring in de Tweede Kamer breed wordt gedeeld, worstelen veel fracties met hun reactie op Baudet. “Het is tragisch en pijnlijk om naar te kijken, ik heb bijna medelijden”, zei CU’er Gert-Jan Segers. “Ik geloof niet dat een redelijk gesprek of inhoudelijk debat nog kan helpen. Zo iemand moet, even bijbels gezegd, verlost worden – dat gaat mij niet meer lukken.”

Aandachtsziek en wanhopig

“Ik heb gekozen voor negeren”, zegt JA21-leider Joost Eerdmans, die zich twee jaar geleden afsplitste van Baudet. “Elke aandacht die je hem geeft, is koren op zijn molen. Het wordt alleen maar erger, je geeft hem zuurstof.” Volgens Eerdmans is Baudet aandachtsziek. “Elke keer moet er iets extra’s bij, steeds idioter en steeds extremer. Maar we weten van wie het komt.”

Zijn de radicale uitspraken van Baudet dan volledig nieuw? Nee, erkent Eerdmans. “Ik hoorde hem vroeger intern ook weleens dingen zeggen over 9/11, waarvan ik dan dacht: dat is bewust polariserend, om het debat op te wekken. Sindsdien is het veel erger geworden. Ooit had ik veel bewondering voor hem, maar die is totaal verdwenen.”

Schorsing in senaat Commotie was er dinsdag ook in de Eerste Kamer, na uitspraken van de PVV. De voorzitter van de Eerste Kamer ontnam PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber het woord – ze mocht niet verder debatteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen, nadat ze het kabinet had beschuldigd van landverraad. De politica betitelde premier Rutte en de rest van het kabinet als ‘de vijfde colonne’ die bezig is het land te verraden. De PVV kwam met harde kritiek op het asielbeleid en schetste dat het kabinet meewerkt aan een internationaal complot van het World Economic Forum om de oorspronkelijke bevolking te laten verdrijven door asielzoekers. “Dan vraag je je af: zit de vijfde colonne achter de regeringstafel?”, wees Faber naar de premier en vicepremiers. Daarop greep Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn in. Hij eiste dat de PVV-senator haar woorden in zou trekken. Toen ze weigerde, ontnam hij haar het woord voor de rest van het debat. De PVV noemt de ingreep censuur.

