Ook na het zomerreces is in Den Haag het ‘oude normaal’ nog ver weg

Nu het zomerreces voorbij is, keren de Tweede Kamerleden terug naar het Binnenhof. Veel dingen zijn daar weer zoals ze vóór de coronacrisis waren. Kamerleden kunnen voor commissievergaderingen en plenaire debatten bijeenkomen, bezoekers zijn welkom op de publieke tribune en vanaf dinsdag mogen ook fotografen en cameraploegen weer de vergaderzaal in. Toch is ook in Den Haag nog lang niet alles bij het oude.

Allereerst geldt natuurlijk óók voor politici en andere Kamerbewoners dat ze zich hebben te houden aan de richtlijnen van het kabinet. Dat wil zeggen: bij klachten thuisblijven en een coronatest doen, in thuisquarantaine bij terugkomst uit een risicogebied en te allen tijde anderhalve meter afstand houden. Om ervoor te zorgen dat dat laatste ook mogelijk is, zijn de zalen waar commissievergaderingen worden gehouden aangepast en mogen in de plenaire zaal slechts een aantal Kamerleden per fractie tegelijk aanwezig zijn. Per fractie mag ook slechts één medewerker plaatsnemen in de bankjes achter de Kamerleden, om ze van daaraf te ondersteunen.

Ook bezoekers dienen de anderhalve meter in acht te houden, maar zijn desondanks voor het eerst sinds half maart weer welkom in de Tweede Kamer. Dit tot grote vreugde van Kamervoorzitter Khadija Arib, die in een brief aan de Kamer schrijft dat het aanvankelijke besluit om tijdelijk geen publiek in het parlementsgebouw toe te laten haar zwaar viel “omdat openheid hoort bij onze parlementaire democratie”. Wie een debat wil bijwonen, moet zich van tevoren via de website van de Tweede Kamer aanmelden voor een tijdsblok van twee uur. Dat kan alleen voor plenaire vergaderingen, bij commissiedebatten zijn voorlopig geen bezoekers welkom. Geïnteresseerden zijn voor het volgen van die kleinere vergaderingen aangewezen op de livestream.

Oude normaal: 35 schoolklassen per dag

De duidelijkst zichtbare verandering is misschien nog wel dat de drommen schoolkinderen die normaal gesproken onder begeleiding van ProDemos de Tweede Kamer komen bekijken, voorlopig drastisch zullen worden ingeperkt. Voordat de Kamer op 11 maart de deuren sloot, werden dagelijks ongeveer 35 klassen rondgeleid door het parlement. Nu zijn de leerlingen alleen op maandag en vrijdag welkom, wanneer er geen plenaire vergaderingen worden gehouden. Op andere dagen verzorgt ProDemos educatieve activiteiten in hun eigen gebouw en rondleidingen buiten over het Binnenhof. Volgens een woordvoerder van de organisatie heeft de Kamer beloofd de capaciteit te zullen opschalen, als dit alles goed verloopt.

Ondanks de pogingen van de Tweede Kamer om de normale dagelijkse gang van zaken zo veel mogelijk te hervatten, staan nog altijd minder vergaderingen gepland dan gebruikelijk was voor de afkondiging van de intelligente lockdown. Stap voor stap komt de politiek deze week weer op gang met onder meer een debat over de corona-app en een hoorzitting over de coronanoodwet. De coronacrisis blijft dus duidelijk haar stempel drukken. Niet alleen op de afgeplakte stoelen op de publieke tribune, de pijlen op de vloeren die de looprichting aangeven en de pompjes met handgel bij de ingang van elke zaal, maar ook op de politieke agenda.

