Ook na een hint van Zijlstra hield Opstelten vast aan positie, blijkt uit een biografie

Ondanks hints van toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hield Ivo Opstelten vast aan zijn ministerschap, blijkt uit de nieuwe biografie Opstelten. Een leven in het openbaar bestuur. Ook toen Opstelten onder vuur lag vanwege de zogenaamde ‘bonnetjesaffaire’, zag de minister van Justitie geen reden om op te stappen.

In de biografie, geschreven door oud-journalist Ron Meerhof, staat dat Zijlstra Henri Kruithof, destijds hoofd voorlichting van de VVD, naar Opstelten stuurt om hem “een duwtje” te geven. Opstelten wankelt slechts een beetje. Hij is al langere tijd in opspraak vanwege de ‘bonnetjesaffaire’ maar “twijfelt of het moment inderdaad is aangebroken”, aldus Kruithof in het boek. Opstelten zelf zegt “geen signalen te hebben opgepikt” dat het bezoek van Kruithof door de fractie was geïnitieerd.

De bonnetjesaffaire ontstaat in 2014 als het tv-programma Nieuwsuur onthult dat crimineel Cees H. miljoenen ontving van Justitie als onderdeel van een schikking. Opstelten kan vervolgens in een Kamerdebat niet navertellen welk bedrag er gemoeid was met de deal en rekent het bedrag uit zijn hoofd voor. Het ‘bonnetje’ met het precieze bedrag is onvindbaar, zegt hij meermaals. Later blijkt het betaalde bedrag ruim drie keer zo hoog te liggen dan de genoemde som. “Stom”, vindt Opstelten nu. De rekensom in de Kamer was “improvisatie”, zegt hij. Ook geeft hij toe dat hij “de ernst van de kwestie totaal heeft onderschat.”

Loyaal aan Rutte

In het boek blijkt ook dat de verhouding tussen Opstelten en Mark Rutte uitstekend is. Rutte valt als twintiger bij de JOVD al op bij Opstelten. Als partijvoorzitter breekt Opstelten een lans voor Rutte in de strijd om het lijsttrekkerschap met Rita Verdonk. Later oefent Rutte Kamerdebatten met Opstelten als die het politiek moeilijk heeft. Het is de loyaliteit aan Rutte die hem beweegt om na de bonnetjesaffaire niet uit zichzelf op te stappen, zegt Opstelten. “Voor Mark wilde ik de handdoek niet in de ring gooien.” Doordat Opstelten niet ingaat op de suggestie van Kruithof, is het uiteindelijk Rutte zelf die hem verzoekt op te stappen als het bewuste 'bonnetje’ toch gevonden wordt.

Opstelten doorbreekt met het boek een langdurige mediastilte. Omdat de oud-bestuurder naar eigen zeggen geen schrijftalent bezit viel de keuze op een samenwerking met Ron Meerhof, die inmiddels anderhalf jaar als speechschrijver bij het ministerie van Justitie werkt. Opstelten schrijft zelf in het nawoord met het boek vooral jonge mensen te willen aanmoedigen om voor het openbaar bestuur te kiezen.

