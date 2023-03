Ook linkse kiezers krijgen een knuffel van Rutte bij de campagne-aftrap in Dordrecht

“Ja, dat is een punt voor u.” Ronald Roël moet Sophie Hermans gelijk geven. Hij had de VVD-fractievoorzitter gevraagd waarom al die landelijke kopstukken zich bemoeien met provinciale verkiezingen. Volgens Hermans steunen VVD’ers elkaar. Landelijke politici helpen bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen en vice versa. Daar kan Roël wel inkomen.

Roël (77) is zondagmiddag vanuit zijn woonplaats Zwijndrecht de Oude Maas overgestoken naar Dordrecht voor de aftrap van de VVD-campagne, met Hermans én premier Mark Rutte. Niet omdat Roël VVD’er is. Hij was ooit PvdA-lid en gaat ook volgende week op de sociaaldemocraten te stemmen. Roël wil van Rutte weten of die zichzelf nog geloofwaardig vindt na twaalf jaar ‘alles weglachen en pappen en nathouden’. Voorbeelden te over, vindt de Zwijndrechter: de woningmarkt, Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid.

Maar probeer maar eens door te dringen tot Mark Rutte. Lokale VVD’ers, journalisten en voorbijgangers die een selfie willen, verdringen zich rond de premier. Die trapt zijn bezoek af met een praatje over veiligheid, waarin hij zich – volgens het protocol van de gewenste tweestrijd – afzet tegen PvdA en GroenLinks. Hij wijst erop dat die in de senaat de uitbreiding van het taakstrafverbod tegenhielden.

De VVD wil dat mensen die hulpverleners mishandelen sowieso een celstraf krijgen. Daarom, roept Rutte in een ruisende microfoon, moet de VVD groot worden en links klein. Een enkeling roept ‘boe’ of ‘stem ze weg’, maar Dordt is vandaag vooral een thuiswedstrijd voor de premier.

Loempia's op ‘de mooiste plek van Dordrecht’

Als de VVD-leider even later bij ondernemers langsgaat, heeft hij voor iedereen een paar woorden, en neemt hij enthousiast presentjes in ontvangst. Op de Visbrug ziet hij een loempiakraampje, roept “loempia’s!” en beweegt hij zich richting het wagentje. Terwijl Rutte een bakje met twee loempia’s aanpakt, vraagt een voorbijganger of hij het zorgmodel van Denemarken wil overwegen, waar de zorg in overheidshanden is. “Even een fotootje!”, onderbreekt Rutte hem en draait zich om. Hij roemt ‘de mooiste plek van Dordrecht’ en wijst naar het beeld even verderop: “Naast Johan de Witt!”

Rutte draait zich weer naar de man. “Ik kan het nu niet oplossen.” Als de man tegenwerpt dat Rutte ministerpresident is, zegt die: “Maar ik kan het niet nú.” Rutte moet door, naar een café met de lokale VVD-aanhang. De loempia’s komen onaangeroerd in de handen van de wethouder terecht.

Knuffel van Rutte

Sophie Hermans zegt te houden van campagnebezoeken, ze had er al meerdere afgelopen week. Zolang mensen het fatsoenlijk houden, gaat ze graag met hen in gesprek. Oók als ze met haar van mening verschillen, zoals meneer Roël. Hermans zegt dat ze nog nauwelijks écht onfatsoenlijke mensen meemaakte, terwijl ze een mok met een tekening van een schaap in ontvangst neemt. “Als het over spanningen gaat, dan beginnen mensen vooral over de Tweede Kamer. Over hoe wíj met elkaar omgaan.”

Na drie pogingen is het Ronald Roël even later toch gelukt om Rutte te vragen naar diens geloofwaardigheid. “Hij wimpelde me af. Hij zei dat dat aan de kiezer is.” Wel sloeg de premier pardoes een arm om hem heen. Roël: “Hij is heel goed in het vleien van mensen. Maar ik zal nog steeds geen VVD stemmen.”

Lees ook:

In het radiodebat gaat het wederom nauwelijks over regionale thema’s

Weten landelijke fractievoorzitters wat er in de provincies speelt? Ze hebben het tijdens het NOS-radiodebat in ieder geval nauwelijks over regionale thema’s.