Ook jongeren hebben reden genoeg om BBB te stemmen, vinden Jurre Boers (19) en Abel Kooistra (28)

Het mentaal welzijn van jongeren, het grote gebrek aan huizen voor starters, de dure boodschappen: het zijn allemaal onderwerpen die voor jonge kiezers van belang zijn, en waarvoor Caroline van der Plas en haar BBB-genoten in de provincies aandacht vroegen tijdens de campagne. Dat zegt Jurre Boers (19). Hij is voorzitter van de kersverse jongerenafdeling ‘BBB Jong’ en hij wil maar zeggen: er zijn genoeg redenen voor jonge mensen om op de BBB te stemmen.

Toch deden ze dat niet massaal, blijkt uit onderzoek van peilingsbureau Ipsos, gedaan in opdracht van NOS. Van de BBB-stemmers was maar liefst 70 procent ouder dan 50 jaar. In de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar zijn met name VVD en GroenLinks populair.

Jurre Boers

Boers denkt dat dit sterker geldt voor de Randstad dan voor het platteland. Zelf komt hij uit Overijssel, en in zijn omgeving ziet hij jonge mensen die wel degelijk geïnteresseerd zijn in de BBB. De jongerenafdeling heeft landelijk inmiddels 2500 leden en binnenkort lanceert de BBB Jong in elke provincie een ‘kernteam’. Volgens Boers is het onder meer de ‘nuchtere blik’ van voorvrouw Caroline van der Plas die zijn leeftijdsgenoten aantrekt. “Caroline gebruikt begrijpelijke taal”, zegt hij. “Dat is fijn voor jongeren.”

‘Jonge mensen staan soms tien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning’

Ook Abel Kooistra, lijsttrekker van BBB Fryslân en met zijn 28 jaar ook jonger dan de gemiddelde BBB-kiezer, denkt dat er onder jongeren in kleine dorpen meer steun is voor de ideeën van BBB. Zij merken het verschil tussen hun leefomgeving en de grotere steden, bijvoorbeeld als het gaat om openbaar vervoer. Kooistra heeft een broer die een tijd in Amsterdam woonde. “Daar kan je heel gemakkelijk van A naar B met het ov”, merkte hij tijdens zijn bezoeken. “Zelf heb ik nooit een goede aansluiting gehad. Ik woon in Warga en werk in Drachten. Met de auto is dat een klein halfuur, met het ov doe je er zeker een uur over. Dat is echt een groot verschil.”

Abel Kooistra

Nog zo’n onderwerp dat leeft onder jongeren in kleine dorpen: het gebrek aan huizen in de buurt. Volgens Kooistra willen jonge mensen vaak graag in hun vertrouwde omgeving blijven, maar lukt dat nu niet omdat vooral in grotere kernen wordt gebouwd, niet in de kleinere dorpen. BBB wil dat veranderen. “Jonge mensen staan soms tien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en maken dan nog steeds geen kans”, zegt hij. “Ze raken gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat ze zich niet kunnen ontwikkelen, of trekken weg.”\

Dat de jonge kiezer de BBB ondanks die duidelijke taal en woningbouwplannen nog niet echt weet te vinden, kan met het klimaatbeleid te maken hebben. Uit eerdere kiezersonderzoeken bleek dat de jonge kiezers vaker voorstander zijn van radicale milieumaatregelen dan hun ouders en grootouders. Kiezers onder de 35 zijn bijvoorbeeld in meerderheid voor een vleestaks.

De BBB staat niet bekend als een duurzame partij. Al vindt Boers dat imago niet geheel terecht. “Ik zou niet weten waarom je tegen duurzaamheid zou zijn”, zegt hij. Zijn partij wil wel degelijk ook duurzame energie opwekken, zo benadrukt hij. “We zijn alleen niet voor grote zonneparken en windparken.” Wel ziet BBB in kernenergie een potentiële schone energiebron. Boers: “Daar rust nu nog een enorm taboe op, maar wij vinden dat je daar in ieder geval over moet praten.”

