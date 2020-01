Ook in de Tweede Kamer is de smartphone een plaag

Al jaren staat het op nummer één van ergernissen van debatvolgers: Tweede Kamerleden die verzonken zijn in hun mobiele telefoon. En niet alleen kijkers thuis of de publieke tribune storen zich aan appende Kamerleden, ook voorzitter Khadija Arib zijn ze een doorn in het oog.

Arib zegt dat ze vaak brieven krijgt van kijkers die zich groen en geel ergeren aan al die Kamerleden met hun telefoon in de handen. Haar geduld met appende Kamerleden is met de jaren alleen maar afgenomen. Al in 2015 wees zij de Kamer in haar eindejaarstoespraak erop dat zoveel bezoekers zich stoorden aan die telefoons, maar daar gaf zij nog geen gevolg aan: “Ik geef dit gewoon mee.”

Telefoon inleveren

Inmiddels treedt Arib ook op tegen de smartphone in de vergaderzaal. Begin vorig jaar ging tot drie keer toe de beltoon van de telefoon van 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen af. Arib was onverbiddelijk: Van Rooijen kon zijn telefoon bij haar inleveren en hem pas na afloop van het debat weer ophalen.

Een dag later hoorde de Kamervoorzitter constant gepingel van een telefoon uit vak-K, waar het kabinet zit. De geluidjes kwamen uit het toestel van minister Ferd Grapperhaus. Toen Arib de minister van justitie erop aansprak, was die zo diep in zijn appgesprek verzonken dat de boodschap aanvankelijk langs hem heen ging.

Grapperhaus is een recidivist. Tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen, afgelopen september, zat hij samen met minister Cora van Nieuwenhuizen op de iPad naar de voetbalwedstrijd Rangers FC – Feyenoord te kijken. Beide ministers boden een dag later hun excuses aan, het waren drukke dagen geweest, een reprimande van Arib bleef uit.

Forumleider Thierry Baudet mag graag zijn schaakcapaciteiten aanscherpen in de Tweede Kamer Beeld ANP

Ministers mogen misschien net wat meer

Zo rijst het beeld op dat ministers en staatssecretarissen net met wat meer mogen, als het de smartphone betreft, dan Kamerleden. Grapperhaus hoefde zijn telefoon niet in te leveren. Mark Rutte werd er in november tijdens een stikstofdebat door Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) tot twee keer toe op aangesproken dat hij tijdens haar bijdrage maar op zijn telefoon bleef kijken. Dat had geen effect, behalve dat de premier riep, zonder van zijn scherm op te kijken: “Ik hoor alles!” De reactie van Arib: “Ik durf de telefoon van de minister-president niet in beslag te nemen. Ik weet niet welke berichten er allemaal binnenkomen.”

Mediawetenschapper Sidney Vollmer hield met een aantal studenten gedurende een maand bij hoe vaak politici naar hun telefoonscherm zaten te staren. Hij turfde 21 debatten, tijdens die vergaderingen bleek op elk moment gemiddeld 38 procent van de Kamerleden met de smartphone in de weer. Soms was 90 procent van de volksvertegenwoordigers met de telefoon bezig.

Schaken

Nu lopen de redenen waarom politici de telefoon erbij pakken nogal uiteen. Sommige Kamerleden appen nog even een medewerker om cruciale informatie voor het debat op te vragen. Minister Hugo de Jonge las een debattekst voor vanaf de telefoon, waarop hij overigens ook werd aangesproken door de Kamervoorzitter. Anderen houden hun sociale media-accounts bij, en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) mag graag zijn schaakcapaciteiten aanscherpen tijdens Kamerdebatten.

Niets menselijks is Kamerleden vreemd: de telefoon is een handig apparaat als je informatie of verstrooiing zoekt, maar hij kan ook een constante bron van afleiding zijn. Wat dat betreft heeft het beveiligingslek bij Citrix ook een voordeel. Ook de overheid gebruikt Citrix, dat software levert voor thuiswerkers. Na het lek konden Tweede Kamerleden thuis geen gebruik meer maken van hun smartphone om hun e-mail bij te houden. In de Tweede Kamer waren daarom opgetogen gesprekken tussen Kamerleden te horen. Eindelijk konden ze weer eens op de bank Netflixen of een spelletje met de kinderen spelen, zonder elke keer maar afgeleid te worden.

Notoire telefoongebruikers in de plenaire zaal

1.Mark Rutte

2.Thierry Baudet

3.Ferd Grapperhaus

