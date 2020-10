Ook in de Eerste Kamer is genoeg steun voor de coronawet

Ook in de Eerste Kamer tekent zich een ruime meerderheid af vóór de coronaspoedwet. Na maanden van discussie – binnen én buiten het parlement – stemt de senaat dinsdag naar alle waarschijnlijkheid in met de tijdelijke wet, die de juridische basis moet gaan vormen voor de coronamaatregelen.

De Tweede Kamer stemde twee weken geleden al in met het wetsvoorstel, en tijdens het debat in de Eerste Kamer werd maandag duidelijk dat het kabinet ook in de senaat kan rekenen op steun van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP. “In tegenstelling tot wat veel mensen in het land lijken te denken, herstelt deze wet juist in grote mate de democratie”, zei GroenLinks-senator Margreet de Boer maandagmiddag. PvdA’er Jeroen Recourt noemde de wet ‘een noodzakelijk instrument’ en Diederik van Dijk van de SGP sprak over “een deugdelijke wettelijke basis voor de ingrijpende maatregelen om Covid-19 te bestrijden”.

Beperkte rol Eerste Kamer

Opvallend genoeg liet de Eerste Kamerfractie van 50Plus zich maandag nog wel zeer kritisch uit over het wetsvoorstel. Hoewel de Tweede Kamerleden van ouderenpartij de coronawet niet alleen steunden, maar ook nauw betrokken waren bij de nodige verbeteringen, sprak de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Martin van Rooijen zijn onvrede uit over de beperkte rol die de senaat in de wet toegewezen krijgt. Dankzij een wetswijziging is geregeld dat de Tweede Kamer straks moet instemmen met coronamaatregelen voordat ze van kracht worden, maar de Eerste Kamer krijgt die bevoegdheid niet.

50Plus is niet de enige partij die wil dat de Eerste Kamer meer te zeggen krijgt. Ook de fracties van onder meer de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de SP willen meer bevoegdheden voor de senaat. “Het kan niet zo zijn dat de Eerste Kamer zichzelf buitenspel zet”, zei Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren tijdens het debat. “In tijden van crisis heb je niet minder democratie nodig, maar juist meer”, was de redenering van SP’er Rik Janssen.

Toch zal hun kritiek vermoedelijk weinig opleveren. De Raad van State en de meeste andere partijen vinden dat de Eerste Kamer genoeg parlementaire instrumenten heeft om de regering indien nodig ter verantwoording te roepen. Een uitbreiding van het instemmingsrecht van de Tweede naar de Eerste Kamer vinden zij daarom niet nodig.

