Ook het CDA mengt zich in het asieldebat: Nederland moet zelf ook ‘intensieve grenscontroles’ houden

Na de VVD meldt ook het CDA zich met de oproep voor een strenger asielbeleid door het kabinet. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt het aantal asielzoekers dat via andere landen naar Nederland komt te hoog. “Nederland kan deze onbeperkte instroom niet aan.”

Heerma heeft bij het kabinet een serie CDA-wensen neergelegd. Het CDA wil dat het kabinet in Brussel gaat pleiten voor het ‘opwerpen van een fysieke grens’ aan de buitenrand van de Europese Unie. De landen zouden dat samen moeten financieren.

Oftewel: meer migranten staande houden, maar desnoods ook drones of prikkeldraad inzetten om migranten en asielzoekers tegen te houden. Asielzoekers zouden zodoende moeilijker Nederland kunnen bereiken.

Nederland moet zelf ook ‘intensieve grenscontroles’ houden, vindt het CDA. Heerma zoekt daarnaast de discussie over de asielprocedure. Hij plaatst vraagtekens bij het percentage asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt. Dat ligt wel erg hoog, aldus de fractie.

Criteria voor toekennen asiel aanscherpen

“Het inwilligingspercentage is in ons land onverklaarbaar veel hoger dan in omringende landen”, zegt Heerma, die daarmee een gevoelige discussie opent. Het is niet duidelijk of de fractie de criteria voor het toekennen van asiel wil aanscherpen. Dat is een politieke beslissing. Of Heerma’s uitspraak is bedoeld als kritiek op rechters die de asielaanvragen beoordelen – dat laat het CDA in het midden.

Dat de fractie zich mengt in het migratiedebat heeft alles te maken met de nasleep van de asieldeal. Binnen de VVD is net grote onrust gesust over een onderdeel van die asieldeal, de spreidingswet, de wet die asielzoekers gelijkmatig over Nederland moet spreiden. Premier Rutte wil als politiek leider van de VVD daarom nu een ‘substantieel’ lagere hoeveelheid asielverzoeken. Maar Rutte heeft zelf nog nauwelijks concrete maatregelen genoemd.

Vluchtelingen staan buiten in de regen bij het aanmeldcentrum voor het asielcomplex in Ter Apel, 10 oktober 2022. Beeld Kees van de Veen

Het CDA doet dat wel. In een opiniestuk in de Volkskrant stelt CDA-fractievoorzitter Heerma dat het aantal ‘illegale migranten’ dat naar Nederland komt een ‘wake-upcall’ is voor premier Rutte. Het kabinet moet snel aan de slag. “Met de huidige aantallen zouden we wekelijks drie azc’s moeten openen of jaarlijks een stad als Kampen bij moeten bouwen. Dat gaat gewoon niet.”

Hardere afspraken tussen EU-landen

Met name de geopolitieke situatie vraagt om een strenger migratiebeleid, stelt Heerma. Nederland dreigt een ‘speelbal’ te worden van autoritaire machthebbers als Poetin of van criminele mensensmokkelaars “We moeten zelf kunnen bepalen wie toegang krijgt tot ons grondgebied en wie niet.” Dat moet via hardere afspraken tussen de EU-landen. ‘Echte vluchtelingen’ moeten in Nederland altijd bescherming vinden.

Echt nieuw is de voorgestelde koers niet; Nederland probeert al sinds 2015 in EU-verband migratie te beheersen. Maar doordat het CDA met eigen voorstellen komt legt de fractie wel druk op het kabinet om het asielbeleid strenger te maken. Het is de vraag of D66 en ChristenUnie daarmee zullen instemmen. De ChristenUnie kon het bijvoorbeeld ‘nét dragen’ dat deze zomer de rem is gezet op gezinshereniging. Bij D66 gaven leden de opdracht aan D66-vicepremier Sigrid Kaag om ‘de rug recht te houden’ op het punt van asiel.

Vrijdag is staatssecretaris Eric van der Burg in Brussel voor een overleg met de Europese migratieministers over de sterk oplopende migratiecijfers. Vooral via de Balkan en de Middellandse Zee zoeken meer mensen asiel. Er ligt geen actueel voorstel op tafel voor meer fysieke barrières aan de Europese buitengrenzen.”

