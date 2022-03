Ook de laatste coronamaatregelen gaan over twee weken overboord

Het kabinet wil per woensdag 23 maart vrijwel alle resterende coronamaatregelen schrappen. Er komt een einde aan het advies om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, het advies om de helft van de tijd vanuit huis te werken vervalt, en er geldt niet langer een testbeleid voor bezoekers van evenementen met meer dan 500 bezoekers.

Dat meldt de NOS. Wel wil het kabinet de mondkapjesplicht in vliegtuigen handhaven. Ook blijft de regering aandringen op het volgen van de basisregels: testen bij klachten, veelvuldig de handen wassen en in de elleboog niezen.

Besmettingscijfers lopen weer op

Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om te overleggen over de epidemiologische situatie en of verdere versoepelingen verstandig zijn. Nadat het kabinet al de meeste coronabeperkingen schrapte, zijn de besmettingscijfers de afgelopen weken rap opgelopen. Het aantal positieve testen steeg afgelopen week met 79 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames begint weer langzaam te stijgen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt echter nog laag. Ook de vorige piek van de omikronvariant leidde niet tot overbelasting van de ziekenhuiszorg.

Daarom durft het kabinet verdere versoepelingen aan. Daarmee komt twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie een einde aan vrijwel alle coronabeperkingen. Volgende week zal minister Ernst Kuipers van volksgezondheid de plannen toelichten, al zal hij dat waarschijnlijk niet doen tijdens een persconferentie.

Een nieuwe variant kan opnieuw tot maatregelen leiden

Binnenkort wil Kuipers uit de doeken doen hoe hij op de langere termijn wil omgaan met het coronavirus en met nieuwe virusuitbraken in de toekomst. Recent bleek uit een eerste onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat Nederland nauwelijks voorbereid was op de corona-epidemie. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat er nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan, die schadelijker zijn dan de omikronvariant. In dat geval kunnen nieuwe maatregelen nodig zijn. Kuipers zegt dat het streven van het kabinet wordt om de samenleving zo lang mogelijk open te houden, en lockdowns te voorkomen.

Lees ook:

Dronken, kotsen en agressief: na twee jaar corona moet een nieuwe generatie wennen aan het uitgaansleven

Een nieuwe generatie trekt het nachtleven in en dat is even wennen. Deze jongeren weten niet hoe ze zich moeten gedragen en er is ‘enorm veel agressie en heel dronken tieners’.