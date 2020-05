Ook de Kamer zet stappen op weg naar ‘normaal’

Normaal bestaat de dinsdag uit een mondeling vragenuurtje, rechtstreeks door de NPO uitgezonden, van rond een uur. De Kamerleden krijgen dan de gelegenheid bewindslieden te bevragen over een zaak uit de actualiteit. Het vragenuur wordt steevast gevolgd door stemmingen over besproken voorstellen en daarna de vaststelling van de agenda voor de komende tijd.

Vooral de vaststelling van de agenda neemt meer en meer tijd van het parlement in beslag. Al eerder, onder meer in een vraaggesprek met deze krant, stelde Arib dat het vanuit democratisch oogpunt en de noodzaak in alle openbaarheid te handelen, een groot gemis was dat de agenda tijdens de beperkingen door de coronapandemie niet meer openbaar en in debat wordt vastgesteld.

Alleen stemmen op dinsdag

Deze drie vaste agendapunten op de dinsdag komen nu terug, kondigt Arib aan. Anders dan in normale omstandigheden moeten de te stellen mondelinge vragen echter zo mogelijk al op de donderdag en uiterlijk maandag voor de middag worden ingediend. Zo is voor Kamerleden ruim tevoren duidelijk wanneer ze worden geacht in Den Haag ‘op te treden’.

Arib wil dat er alleen op dinsdag wordt gestemd en ook per fractie. Dat betekent dat niet elk Kamerlid vanwege stemmingen in Den Haag elke dinsdag aanwezig hoeft te zijn. Mocht een Kamerlid hoofdelijke stemming willen over een onderwerp dan is de aanwezigheid van elk Kamerlid wel gewenst. Een hoofdelijke stemming moet dan ook ruim van tevoren worden aangekondigd.

Er komen ook meer mogelijkheden voor commissie-debatten. Arib wil daarvoor het aantal dagen in de week uitbreiden naar vier, maandag tot en met donderdag. Fracties krijgen meer mogelijkheden in het Kamergebouw te vergaderen met inachtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand. Zalen zullen daarvoor in gereedheid worden gebracht en sommige fracties kunnen gebruik maken van de kelder in het Ridderzaalcomplex. De Eerste Kamer vergadert dan een verdieping hoger: in de Ridderzaal zelf.

Lees ook:

'Parlementaire democratie moet blijven draaien’

Kamervoorzitter Khadija Arib uitte eerder in Trouw haar bezorgdheid over de rol van de Kamer tijdens de coronapandemie. Ze plaatste de gedongen pauze in de context van de herdenking van 75 jaar bevrijding