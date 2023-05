Ook de Eerste Kamer stemt voor de nieuwe pensioenwet, noem het gerust een historisch moment

Van de 75 Eerste Kamerleden stemden zoals verwacht 46 senatoren van VVD, CDA, D66, CU, PvdA, GroenLinks en SGP voor de wet, net zoals hun collega’s in de Tweede Kamer. Tegen de wet stemden 27 senatoren van 50Plus, PVV, Ja21 en de Partij voor de Dieren. De voorstanders feliciteerden de minister na afloop. Een groep van vijftig SP-demonstranten probeerde dinsdagochtend de pensioenwet nog tegen te houden in Den Haag.

De steun van een meerderheid was voorzien, toch heeft de senaat er nog drie lange dagen over vergaderd, voordat over de Wet toekomst pensioenen (WTP) werd gestemd. Dinsdagochtend liep de discussie zelfs nog even hoog op. De vraag was of de pensioenwet wel met een gewone meerderheid mocht worden aangenomen, of dat er een speciale tweederdemeerderheid van stemmen nodig is, zoals SP-senator Tiny Kox beweerde.

Brandbrief van de SP

De SP’er stelde vorige week dat de pensioenwet in strijd zou zijn met de Grondwet, omdat er ook gestemd ging worden over een wijziging in de pensioenregeling van politieke ambtsdragers. Hij vreesde dat hierdoor de wet uiteindelijk niet standhoudt bij de rechter. Afgelopen Pinksteren kreeg Kox voor dit standpunt steun van drie staatsrechtgeleerden. In een brandbrief aan de Eerste Kamer wezen zij erop dat er volgens de Grondwet inderdaad een tweederdemeerderheid voor de nieuwe pensioenwet nodig is.

Minister Carola Schouten ziet dat volstrekt anders, omdat het alleen om een technische wijziging zou gaan. De coalitiepartijen en de PvdA-GroenLinks sloten zich hierbij aan. Bovendien kwamen zij met andere staatsrechtdeskundigen, die het probleem helemaal niet inzagen. Volgens D66-senator Joris Backer leek het eventjes of SP’er Kox met een ‘bazooka’ had geschoten, maar het was bij nader inzien maar een ‘waterpistool’.

De nieuwe pensioenwet is daarom met een gewone meerderheid van stemmen in de Eerste Kamer aangenomen. Wel wil de senaat dat de minister snel met een wetsvoorstel komt om de pensioenregeling van politici ook onder de nieuwe pensioenwet te laten vallen.

Nu krijgen de pensioenfondsen het druk

Met het aannemen van de Wet toekomst pensioenen begint het zware werk voor de pensioenfondsen pas. Want uiterlijk in 2028 moeten alle tien miljoen deelnemers kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Deelnemers krijgen dan een eigen ‘pensioenpotje’, zodat ze kunnen zien hoeveel pensioen ze zelf opbouwen en of dat geld voldoende meegroeit op de beurs of juist daalt.

Zover is het nog niet, want de pensioenfondsen moeten er nu eerst voor zorgen dat de huidige 1350 miljard euro evenwichtig over alle deelnemers en generaties wordt verdeeld.

