Ook de BoerBurgerBeweging gaat de Kamer in. Zo kreeg de partij dat op het laatste moment voor elkaar

Het was groot feest, woensdagavond op het hoofdkwartier van de BoerBurgerBeweging in Deventer. De partij van lijsttrekker Caroline van der Plas behaalde één zetel en komt daarmee als een van de nieuwkomers in de Tweede Kamer terecht. Het werd gevierd als een grote overwinning voor het platteland. Van der Plas zelf onderstreepte dat nog maar eens door donderdagmiddag met een tractor in stijl aan te komen op het Binnenhof.

De partij zette de afgelopen weken een succesvolle eindsprint in. Vooral in plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van het land kreeg de BBB veel steun. In Overijssel, Friesland en Drenthe haalde de partij meer dan 2 procent van de stemmen, met gemeentelijke uitschieters tot wel 7 procent.

Kloof tussen stad en platteland

Femke Wiersma, ‘running mate’ en bestuurslid van de BoerBurgerBeweging, spreekt van een euforisch gevoel. “We gaan naar Den Haag!”, reageert ze enthousiast. Wiersma, de nummer twee op de kandidatenlijst, ziet dat de partij ook landelijk op de kaart komt te staan. “Vanmorgen wilde iemand uit Amsterdam ook lid worden.”

In een aantal Overijsselse gemeenten behoorde de BBB zelfs tot een van de grootste partijen. Wiersma: “Daarmee zie je dat de kloof tussen stad en platteland, waar wij voor staan, er wel degelijk is. Hier is men toe aan nuchtere mensen in de Tweede Kamer die met hun poten in de klei staan.”

De partij is groot geworden in gemeenten waar van oudsher veel op het CDA werd gestemd. “Mensen zijn ontevreden over het gevoerde beleid. Het CDA heeft zich meer ingezet als stedelijke politieke partij en heeft bijvoorbeeld de stikstofwet goedgekeurd. Dat heeft desastreuze gevolgen voor boeren.”

Geen boerenpartij

De BoerBurgerBeweging heeft weliswaar een achterban met veel mensen uit de agrarische sector, maar de partij wil zich niet profileren als een boerenpartij. En juist dat spreekt kiezers aan. “Als het een echte boerenpartij was geweest, had ik er niet op gestemd”, zegt de Brabantse varkenshouder Jan Vogels. Juist de insteek van boeren én burgers ziet hij zitten. “De werkwijze van boeren moet meer onder de aandacht worden gebracht bij burgers en ons dichter bij elkaar brengen. Dat polariseren moet maar eens afgelopen zijn.”

De Overijsselse boerin Jorien Haarman kan zich wel vinden in die lezing. Zij kiest ook voor de BBB vanwege de kennisachterstand in Den Haag over de agrarische sector. “Ik vind dat de huidige politiek te ver van de boeren en onze praktijk afstaat.” Ze vindt dat lijsttrekker Van der Plas veel kennis van zaken heeft. “Met zo iemand in de kamer zitten we dichter bij het vuur.”

Jongeren zien BBB ook zitten

Ook bij jongeren is de partij populair, ziet Jesse Baak uit Eibergen. De 23-jarige boerenzoon en student bestuurskunde werkte zich op tot influencer van de partij. Hij maakte video’s die honderdduizenden keren werden bekeken. “De BBB is veel meer dan een boerenpartij”, zegt Baak. Hij bereikte afgelopen weken via sociale media een groot aantal andere jongeren. Lang niet iedereen heeft een agrarische achtergrond, weet Baak. “Jongeren in de Achterhoek willen hier vaak blijven wonen, maar de leefbaarheid in vooral kleine dorpjes gaat achteruit. Er moet structureel meer aandacht komen voor het platteland.”

