Ook coalitiepartij ChristenUnie wil nu een totaalverbod op consumentenvuurwerk

De ChristenUnie is voorstander van een ­totaalverbod op al het consumentenvuurwerk, en daarmee de eerste coalitiepartij die zich schaart achter het initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om al het vuurwerk te verbieden. De ChristenUnie stelt echter als voorwaarde dat burgers zelf gemakkelijk vuurwerkshows moeten kunnen organiseren.

Voor haar partij was de afgelopen jaarwisseling de druppel, zegt CU-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf. “Dit jaar waren er opnieuw meer incidenten en was er meer ­geweld tegen hulpverleners. Er kwamen zelfs mensen om het leven. We hadden gehoopt dat de jaarwisseling dit jaar door maatregelen veiliger zou verlopen, maar dat was helaas niet het geval.”

De meeste partijen in de Kamer willen alleen knalvuurwerk en (gevaarlijk) siervuurwerk in de ban doen. De ChristenUnie zat voorheen ook op deze lijn maar wil nu een algeheel verbod. “Mits de vuurwerktraditie op een andere manier behouden kan blijven”, aldus Van der Graaf. Wat haar betreft is knalvuurwerk vanaf de komende jaarwisseling helemaal taboe. “Wij nemen de oproepen van de politie en hulpverleners heel serieus. Die werden soms bekogeld met knalvuurwerk. Daar moeten we vanaf.”

Carbidschieten in Oost-Nederland

Aan de andere kant ziet de ChristenUnie dat veel mensen behoefte hebben aan “feestelijke bijeenkomsten, saamhorigheid en gezelligheid”. Daarom moet het mogelijk zijn voor groepjes burgers of verenigingen om een vergunning of een ontheffing voor een vuurwerkshow te krijgen, stelt Van der Graaf. “De drempel moet niet al te hoog zijn om in je wijk of dorp af te spreken en gezamenlijk siervuurwerk af te steken. Zo kunnen we de vuurwerktraditie op een aangepaste en laagdrempelige manier voortzetten.”

Meer oproepen voor vuurwerkverbod De vuurwerkbranche staat achter de oproep om knalvuurwerk te verbieden, maar zo’n verbod werkt volgens haar alleen als illegaal vuurwerk beter wordt bestreden. “Het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk, wangedrag en vernieling moeten hard aangepakt en bestraft worden.” De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil een landelijk verkoop- en distributieverbod. Zij vreest grote risico’s voor handhavers en politie als er een lokaal verbod komt op afsteken van vuurwerk. Zij riep gisteren de Amsterdamse gemeenteraad, waarvan een meerderheid voor een afsteekverbod is, op druk uit te oefenen op partijen in de Kamer om een landelijk verbod te verwezenlijken.

Als voorbeeld neemt ze het carbidschieten in Noord- en Oost-Nederland. Daar kunnen liefhebbers zich bij de gemeente melden om toestemming te krijgen. Onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen moeten worden verstrekt, wil de CU-fractie nog uitzoeken. “Dat hangt ook af van de categorie vuurwerk die mensen willen afsteken. Belangrijk is dat alles aan de ­veiligheids-voorschriften voldoet.” Naarmate shows professioneler zouden worden, vindt Van der Graaf het een goed idee als vuurwerklief­hebbers een expert raadplegen.

Binnen de coalitie bepleit de ChristenUnie nu de grootste breuk met de huidige nieuwjaarsviering. D66 wil een verbod op knalvuurwerk en gevaarlijke vuurpijlen. Bij het CDA ligt een verbod gevoelig, de partij wil vooral ‘meebewegen’ met de maatschappelijke en politieke discussie.

De VVD is van oudsher tegen een verbod. Dinsdag schreef fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op Facebook dat hij ‘niet doof en blind’ is voor oproepen van politie, hulpverleners en VVD-burgemeesters die vuurwerk willen verbieden. Hij schrijft dat hij zelf niet van verbieden houdt, maar dat hij de discussie wil afwachten die nu volop woedt binnen zijn partij.

