Ook als coronapiek afvlakt, mogelijk nieuwe maatregelen

Premier Rutte waarschuwt alvast: er komen volgende week waarschijnlijk extra coronamaatregelen aan. Oók als het aantal besmettingen voorzichtig weer terugloopt, kan het nodig zijn nieuwe beperkingen af te kondigen, bovenop de huidige ‘gedeeltelijke lockdown’.

Het kabinet laat scenario’s doorrekenen om ‘de remweg van het virus te versnellen’, zei premier Rutte woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Met strengere maatregelen is een lockdown sneller voorbij, en wordt voorkomen dat de zorg langere tijd overbelast is. “Maar we staan voor een duivels dilemma”, aldus de premier. “Het gaat dan meteen om heel heftige maatregelen, die langer duren dan een paar weken.”

Tweede vooraankondiging

Het is de tweede vooraankondiging van het kabinet, in een paar dagen tijd. Het kabinet heeft al gezegd dat de huidige lockdown langer gaat duren, naar verwachting tot in december. Daar komt nu de waarschuwing bij dat de lockdown daarnaast mogelijk ook zwaarder wordt. Een van de opties die het kabinet laat onderzoeken is het sluiten van de culturele sector; ook sluiten van scholen wordt doorgerekend. Al noemt Rutte die laatste optie ‘nog theoretisch’. Dinsdag maakt het kabinet bekend waar het voor kiest.

Rutte lijkt zelf nog te aarzelen. Nederland heeft nu al een van de strengste lockdowns van Europa, herhaalde hij telkens opnieuw tegen een kritische Tweede Kamer, waar de roep klinkt dat het kabinet te aarzelend opereert. De linkse oppositie vindt al langer dat het kabinet te traag is met nieuwe ingrepen. Regeringspartij ChristenUnie vraagt ook om strengere maatregelen. “Een korte klap, heel intensief”, bepleit ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Het CDA is bezorgd dat de cijfers nog maar weinig lijken af te vlakken.

Terwijl de klok tikt

Het parlement debatteerde terwijl de klok tikt: vandaag moet duidelijk worden of de cijfers de goede kant op gaan. Al dagen blijven die schommelen rond de 10.000 nieuwe besmettingen per dag.

De crisissfeer in deze tweede golf was gisteren goed voelbaar toen het ging over de salarissen in de zorg. Het kabinet wil geen nieuwe stappen zetten om de salarissen structureel en ‘fors’ te verhogen. Daar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer om gevraagd, na een motie van de PVV, nadat een Kamerlid van de ChristenUnie per ongeluk de motie aan een meerderheid hielp.

Van Dissel: Nu afwachten Net als zaterdag zijn door een technische storing in de systemen van de GGD niet alle ­besmettingscijfers bij het RIVM beland. Daardoor is het lastig de getallen over de verspreiding van het virus in het juiste perspectief te plaatsen, legde RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren uit aan de Tweede ­Kamer. Het is moeilijk te zeggen of de huidige maatregelen al voldoende effect sorteren om de tweede coronagolf te doen afvlakken. “Is het stabiel, neemt het nog toe, of is het aan het afnemen? Met dat dilemma zitten we.” Van Dissel nuanceerde het pessimistische scenario dat Ernst Kuipers schetste. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg trok gisteren aan de bel vanwege het nog altijd stijgende aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona. “We zitten nog steeds op het verkeerde spoor.” Van Dissel benadrukte dat een verzwaring van de maatregelen op dit moment geen invloed heeft op de hoogte van de piek in de ziekenhuizen.

Rutte moest alle zeilen bijzetten. “Een stap te ver”, noemt de premier het om vanwege de coronacrisis de zorgsalarissen versneld te verhogen. Het kabinet ‘voert de motie al uit’. Salarissen zijn al omhoog gegaan en er loopt een onafhankelijk onderzoek naar andere knelpunten, aldus Rutte. Het kwam hem op hoon te staan van indiener Geert Wilders, die een motie van wantrouwen tegen het kabinet heeft aangekondigd. “De meest gemeende motie van wantrouwen die ik ooit heb ingediend.” Wilders vindt dat het kabinet de hogere zorgsalarissen kan financieren ‘door minder geld te geven aan gelukszoekers’.

Ook de SP neemt de zaak hoog op. Fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemt het terzijde leggen van de motie ‘onacceptabel’. Bij GroenLinks en PvdA klinkt vooral het geluid dat het niet zozeer gaat om het wel of niet uitvoeren van een motie, maar dat het tijd wordt voor een gebaar naar het personeel in de zorg. En voor een gebaar naar de oppositie. “Zo verharden de verhoudingen. Terwijl we elkaar nog heel hard nodig hebben in deze crisis”, aldus fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks.

