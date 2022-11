Onzekerheid over invoering prijsplafond energie op 1 januari

Minister Rob Jetten (energie) heeft tot dinsdag de tijd om de regeling over het prijsplafond voor energie te sturen aan de Tweede Kamer. Dat prijsplafond op energie gaat enkele miljarden euro’s kosten en moet komende week door de Kamer worden goedgekeurd.

Het prijsplafond op energie werd op Prinsjesdag inderhaast gepresenteerd, om zo rust te creëren voor huishoudens. Maar over de uitwerking wordt nu al wekenlang gesteggeld. De energiebedrijven zeiden vorige week bij Nieuwsuur nog steeds niet te weten hoe het prijsplafond eruit komt te zien. Ze betwijfelen of ze het prijsplafond voor 1 januari kunnen invoeren.

We hebben ook de banken genationaliseerd

Veel is nog onduidelijk, maar de tijd dringt. Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt zich af of het niet ‘verstandiger’ is de behandeling van het Belastingplan daarvoor uit te stellen. Hij wil ook weten of het kabinet wel een ‘plan B’ heeft als er uiteindelijk geen akkoord met energiebedrijven komt.

De SP vindt dat het kabinet tot nationalisatie van de energiebedrijven kan overgaan, of met de al bestaande prijzenwet een vaste energieprijs afdwingen. Kamerlid Renske Leijten. “Zo’n vaste prijs kan maximaal een jaar door de overheid worden vastgesteld.”

Maar PvdA en GroenLinks vinden elk uitstel ‘onverantwoord’ omdat de wintermaanden al voor de deur staan. “Als de minister geen akkoord kan sluiten moet het prijsplafond wettelijk worden afgedwongen”, stellen de partijen.

Politiek wil alleen de lagere inkoopprijs vergoeden

De bewindsman was gisteren in het programma Buitenhof voorzichtig optimistisch. Hij verwacht dat de regeling voor het prijsplafond binnen 1,5 week klaar is. En hij heeft alternatieven als het niet lukt. Zoals de voortzetting van de huidige 190 euro per maand, al zal het dan wel een ‘ander’ bedrag worden, aldus Jetten.

Achter de schermen woedt volgens ingewijden een strijd tussen kabinet en energiebedrijven welke energieprijs precies zal worden vergoed. De politiek wil alleen de lagere inkoopprijs vergoeden, om te voorkomen dat bedrijven ‘overwinsten’ boeken. De energiebedrijven rekenden echter op compensatie van de hogere consumentenprijs. Jetten denkt nu aan het opstellen van een ‘eindafrekening’, zodat de subsidie teruggehaald kan worden als bedrijven ‘overwinsten’ maken. Hij belooft dat de Kamer hierover dinsdag een brief krijgt.

Lees ook:

Wie profiteert er straks het meest

van het prijsplafond en voor hoeveel?