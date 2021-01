Onze vaccinatiestrategie kán aan het eind van de rit superieur blijken, maar er gaat te veel mis

Al maanden spiegelt het kabinet Nederland ‘perspectief’ voor: een land met open scholen, waarin je weer naar een terras of een feestje kunt. Dankzij goed testbeleid, betere medische behandelingen en vooral dankzij vaccins. Maar juist die vaccinatiestrategie wil niet vlotten. Hoe kan dat toch?

Eerst de ontnuchterende statistieken: Nederland bungelt in Europa onderaan wat betreft het aantal gevaccineerden: alleen in Bulgarije kregen minder mensen een prik in de arm. Tot nu toe zijn ongeveer 550.000 vaccins aan Nederland geleverd, daarvan zijn er ruim 200.000 benut. En dat terwijl Nederland snakt naar het beloofde perspectief. De samenleving en de oppositie morren: kan het niet sneller?

Tweede prik moet drie weken na de eerste

Donderdag kwam een nieuwe tegenvaller: het Europees Medicijnagentschap EMA sloeg het kabinet een instrument uit handen om het vaccinatietempo op te schroeven. Het kabinet wilde de benodigde tweede inentingsronde van het Pfizervaccin na zes in plaats van drie weken uitvoeren, zodat meer mensen met een eerste prik gedeeltelijk beschermd raken tegen het coronavirus. Dit staat het EMA niet toe: die tweede prik moet drie weken na de eerste. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad hierover om advies gevraagd.

Intussen lijdt het geen twijfel dat het vaccineren de komende weken en mogelijk maanden trager zal gaan dan eind vorig jaar verwacht. Voor een deel kan Nederland daar niets aan doen. De leveringsproblemen bij AstraZeneca zijn inmiddels uitgemond in een conflict tussen de farmaceut, de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk. De EU en Nederland hebben hun strategieën voor een groot deel gebaseerd op dit ‘Oxfordvaccin’, waarvan het EMA vrijdag over toelating beslist. Nederland zou 11,7 miljoen doses geleverd krijgen, de eerste 4,5 miljoen nog dit kwartaal. Coronaminister Hugo de Jonge liet de Tweede Kamer deze week weten dat hij dit kwartaal ‘heel veel minder’ vaccins verwacht te ontvangen. Dit kan oplopen tot driekwart van de oorspronkelijke bestelling. Volgende week hoopt De Jonge meer te weten, zodat hij ook een nieuwe vaccinatiestrategie, of een aanzet daartoe, kan presenteren.

De Nederlandse vaccinatie ligt op schema

Los van leveringsproblemen bij de farmaceuten en ondanks de achterstand binnen Europa, kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de Nederlandse vaccinatie op schema ligt. Van begin af aan was het idee het tempo stap voor stap op te voeren. Woensdag kregen de eerste verpleegkundigen een tweede prik, drie weken na de eerste. Ook zijn de eerste kwetsbare ouderen al gevaccineerd. De Jonge was het liefst begonnen met de ouderen, maar die strategie moest hij in december al omgooien.

Een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid verwacht dat Nederland de komende weken zijn achterstand op andere landen zal inlopen. Het vaccinatietempo zal steeds verder omhoog gaan, zodat in het voorjaar miljoenen mensen ingeënt kunnen worden. Mits de vaccins dan voorhanden zijn, uiteraard.

Aan de langere Nederlandse aanlooptijd ligt een zeker polderperfectionisme ten grondslag. Waar andere landen er met het diepgevroren Pfizervaccin op uittrekken richting zoveel mogelijk ouderen, kiest Nederland de doelgroepen weloverwogen uit. In Denemarken en België houden ze minder rekening met leeftijds- of gezondheidscategorieën. In Nederland kiest het kabinet ervoor om met cohorten van vijf jaar te werken en om het ‘fijnmazige’ grieppriknetwerk in te zetten voor de covid-vaccinatie. Die aanpak zal pas optimaal werken als straks miljoenen vaccins tegelijk binnenkomen. Zo’n strategie kán aan het eind van de rit superieur blijken, als Nederland, meer dan andere landen, alle groepen heeft weten te bereiken.

Binnen verpleeghuizen ontstaan verschillen

Maar om van een superieure strategie te spreken, gaat er nu al te veel mis. Door de strikte leeftijdsindeling ontstaat soms bijvoorbeeld een gat tussen de vaccinaties van twee echtgenoten. En binnen verpleeghuizen ontstaan verschillen, doordat sommige verpleeghuisbewoners een andere arts hebben dan de rest en daardoor voorlopig geen prik krijgen.

Daar komt de toenemende frustratie in de samenleving en bij zorgmedewerkers bovenop. Een derde golf dreigt terwijl de ziekenhuizen nog vol liggen. En een verlichting uit de lockdown zit er voorlopig niet in. En dat terwijl het perspectief – in de vorm van honderdduizenden vaccins – op de plank ligt.

