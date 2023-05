Ontvangen van Thierry Baudet: een chocolade paasei, waarde onbekend

Farid Azarkan, fractievoorzitter van Denk, ontving op donderdag 26 januari een fietspomp. Hij kreeg het geschenk van brancheclub RAI Vereniging en de pomp zou 17,95 euro hebben gekost. Geen monsterbedrag, ook niet in vergelijking met het cadeau dat hij enkele weken eerder kreeg: een Tony Chocolonely-reep van 3 euro en 29 cent. Om welke smaak het ging, is onduidelijk.

Niet elke wetenswaardigheid is even wetenswaardig, blijkt uit bovenstaande informatie. Toch dacht Azarkan er goed aan te doen volledig transparant te zijn over het vele goede dat hem wordt toegeworpen: elke attentie vermeldde hij netjes in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Het geschenkenregister? Als Kamerleden cadeaus of ‘voordelen’ ontvangen, van vulpennen tot voetbalkaartjes, zijn ze verplicht dat binnen een week door te geven aan de administratieve leiding van de Kamer. Formeel hoeft dat pas vanaf 50 euro, maar het staat politici vrij ook chocoladerepen – met of zonder gouden wikkel – te laten registreren.

Omkopen

Je mag van landelijke volksvertegenwoordigers verwachten dat zij zich niet laten beïnvloeden door snoepgoed en fietspompen. Maar dure whisky, ereplaatsen bij sportwedstrijden of een gegraveerde vulpen? Het is daarom goed, vinden politici zelf, zo transparant mogelijk te zijn over ontvangen presentjes.

Dat openbare geschenkenregister biedt een fascinerend inkijkje in een doorgaans onschuldige, maar toch schimmige wereld. Sommige cadeaus zijn naar alle Kamerleden gestuurd, zoals de Bosatlas. Het valt op dat een ontmoeting met de ambassadeur van Bangladesh altijd iets oplevert: een sjaal, een agenda, twee doosjes thee.

Sommige Kamerleden vermelden vele tientallen geschenken – zoals Azarkan, van couscous tot een autoritje – en anderen helemaal niets. Misschien krijgen die politici gewoon minder (dure) cadeautjes, dat zou kunnen. De redactie van Plein 2 pleit in ieder geval voor registratie van zelfs de kleinste attenties. Vanwege transparantie en controleerbaarheid, uiteraard, maar ook omdat het heerlijk grasduinen is.

Wist u bijvoorbeeld dat VVD’er Thierry Aartsen in september 2018 twee kippen cadeau kreeg van de Bredase VVD-afdeling? Of dat Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) ‘in verband met rectificatie’ een bos bloemen kreeg van het Nederlands Dagblad?

En wat te denken van het geschenk dat Kamervoorzitter Bergkamp op 11 april kreeg? ‘Ontvangen van Thierry Baudet: een chocolade paasei. De waarde is onbekend.’

Nevenfuncties

Toch is het belangrijk, ook voor het vertrouwen in de politiek, dat Tweede én Eerste Kamerleden transparantie betrachten. Dat gaat verder dan het vermelden van cadeaus, er zijn ook registers voor gemaakte reizen en nevenfuncties.

Uit dat laatste bleek recent bijvoorbeeld dat enkele Eerste Kamerleden deelnemen aan het pensioendebat, terwijl zij zelf als bestuurder en commissaris actief zijn voor pensioenfondsen. Onverstandig, betoogde hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert in NRC: senatoren moeten volgens hem beter hun best doen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Toch is beïnvloeding, of het vermoeden daarvan, nooit helemaal te voorkomen – zelfs niet met registers. Want als Kamervoorzitter Bergkamp tijdens een volgend debat opeens opvallend soepel omgaat met FVD-leider Baudet, vraag je je toch even af: zou dat nou door dat paasei komen?

Dure cadeaus 1. Belhaj, D66: twee kaarten voor het North Sea Jazz Festival (190 euro)

2. Bromet, GroenLinks: weekendje weg voor twee personen (400 euro)

3. Kwint, SP: drie dagen op Lowlands-festival (555 euro)