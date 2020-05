Ons leven, onze economie en onze wijze van met elkaar omgaan is toe aan grondige herziening

Het is aandoenlijk om te zien wat mensen allemaal voorstellen voor als de pandemie eindelijk onder de knie gekregen is. Kennelijk heeft zo’n crisis op mensen een contemplatief effect. De pandemie is niet onmiddellijk het materiële bewijs van de toorn Gods, maar het is wel een teken dat ons leven, onze economie en onze wijze van met elkaar omgaan aan grondige herziening toe is. Een moderne vorm van de zeven plagen van Egypte en dus ook een moderne vorm van een kennelijk natuurlijke reflex.

Ingezondenbrievenschrijvers van deze krant kunnen er wat van. Daarbij moet vooral de luchtvaart het ontgelden. Gewoon mee stoppen, is de algemene teneur. De afgelopen anderhalve maand hebben aangetoond dat we zonder kunnen. Daarbij komt dat luchtvaart, niet alleen onder lezers van Trouw, symbool staat voor de decadentie van de westerse post-industriële samenleving. Voor het consumentisme en het gedrag van na ons de zondvloed. Dat het eerste bedrijf dat in deze crisis op individuele basis miljarden toegeschoven krijgt is extra aanleiding om de waarschuwende vinger te heffen. De Blauwe Trots van sommigen is het symbool van het verwerpelijke voor de ander.

Ook in de politiek kan de neiging dat het zo niet langer kan en dat we van de kansen door deze crisis geboden moeten profiteren bij sommigen niet onderdrukt worden. Deze week nog, stelde GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver in een vraaggesprek met deze krant, zou de Kamer eigenlijk moeten debatteren hoe het met de samenleving verder moet na de coronapandemie.

De keizer van het neo-liberalisme

Klaver ziet in de pandemie aanleiding zich af te vragen of grote bedrijven zichzelf maar niet moeten redden als ze nog steeds kunnen goedpraten dat er de afgelopen jaren overdreven veel dividend aan de aandeelhouders werd betaald. De crisis is sowieso wat hem betreft aanleiding eens na te denken over doorgeschoten aandeelhouderskapitalisme en doorgeslagen globalisering.

Zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher deed het zaterdag nog eens dunnetjes over. Ook al in deze krant. De pandemie laat wat Asscher betreft duidelijk zien dat de keizer van het neo-liberalisme geen kleren aan had. Dus is het een mooie gelegenheid na te denken over hoe de samenleving zo kan worden heringericht dat de kwetsbaren niet onmiddellijk en als eersten de klappen moeten opvangen.

GroenLinks en de PvdA (meestal), en eerder al de Partij voor de Dieren, zijn partijen die bestaan bij de gratie van hun wens tot verandering. De pandemie lijkt er dan ook ietwat met de haren bijgesleept. Alsof de wereld logischerwijs snakt naar verandering.

Heel anders gaat het bij het CDA. De partij laat zich weer kennen als de machtspartij die ze decennia was. De pandemie is in die partij geen reden na te denken over noodzakelijke verandering. Sterker, de partij doet momenteel een aantal stappen op de weg terug. Juist in een provincie die aanwijzingen levert dat er mogelijk een verband is tussen een pandemie en de bio-industrie, de provincie met een hoge concentratie aan landbouwdieren en een dientengevolge hoge stikstofuitstoot kiezen de christen-democraten voor samenwerking met de ontkenners van klimaatverandering. De mensen die enthousiast kunnen vertellen hoezeer een hogere stikstofuitstoot bevorderlijk is voor de groei van die mooie eiken en beuken.

