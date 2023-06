Onrust Rusland extra zorg op mini-Navo-top in Catshuis

Het had een kalm mini-topje moeten worden, dinsdagavond in het Catshuis in Den Haag. In de aanloop naar de Navo-top van komende maand in de Litouwse hoofdstad Vilnius ontvangen premier Mark Rutte en Navo-chef Jens Stoltenberg daar de leiders van Albanië, België, Litouwen, Noorwegen, Polen en Roemenië.

Maar de muiterij in Rusland van de Wagner-huurlingen zet die bijeenkomst op scherp. Ook de EU-ministers van buitenlandse zaken konden er niet omheen, maandag tijdens hun reguliere vergadering in Luxemburg. Al hield minister Wopke Hoekstra zich op de vlakte en sprak van een ‘interne aangelegenheid’. Maar: “We zijn natuurlijk zeer bezorgd wat ook dit soort ontwikkelingen betekenen voor de stabiliteit in Europa”.

Politieke instabiliteit

EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell was iets meer uitgesproken. “Het politieke systeem (in Rusland, red.) toont kwetsbaarheden en de militaire macht kraakt”, zei de Spanjaard. “Het is geen goede zaak om te zien dat een kernmacht als Rusland in een fase van politieke instabiliteit belandt.”

Volgens Borrell betaalt de Russische president Vladimir Poetin nu de prijs voor het creëren van een ‘monster’, namelijk de Wagner-huurlingengroep van Jevgeni Prigozjin.

“De recente ontwikkelingen zullen ongetwijfeld de revue passeren”, laat een woordvoerder van Rutte weten voorafgaand aan de bijeenkomst in het Catshuis. Rusland wás al onberekenbaar voor de betrokken landen, nu is er helemaal geen peil meer te trekken op het gedrag van het Kremlin.

Maar voor een groot deel zal de gespreksstof hetzelfde blijven als vorige week bedacht. De premiers en presidenten van het geografisch en (geo)politiek gevarieerde zevental Navo-landen wisselen van gedachten over de agendapunten van de Vilnius-top. Vorig jaar was Rutte op dezelfde plek ook al de gastheer van een gelijksoortige bijeenkomst, toen met andere landen, voorafgaand aan de Navo-top in Madrid.

Bovenaan de agenda prijkt Oekraïne, en dan met name de lidmaatschapsperspectieven die de Navo aan Kiev moet bieden. Ook die discussie zal door de troebelen in Rusland verhitter worden.

Een concreet tijdspad voor Oekraïne richting Navo

Een aantal landen, waaronder Litouwen en Polen, wil in Vilnius klare taal over het Oekraïense lidmaatschap, met een concreet tijdspad. Op die manier moet een herhaling van de rommelige Navo-top van 2008 in Boekarest worden voorkomen. Toen was de compromis-tekst dat Georgië en Oekraïne ‘lid zullen worden van de Navo’, een handvol woorden die sindsdien ongrijpbaar in de lucht zijn blijven hangen.

De Verenigde Staten wilden destijds haast maken, maar staan nu juist op de rem. Ook Nederland wil terughoudend zijn met het noemen van tijdstippen. Rutte heeft wel gezegd dat ‘Vilnius’ een stap verder moet zetten dan ‘Boekarest’. Al wekenlang wordt er op ambtelijk niveau geschaafd aan een formulering die straks de benodigde unanieme steun moet krijgen. Het lijkt erop dat de Russische onrust de voorstanders van een snel (dat wil zeggen: een spoedig naoorlogs) Oekraïens lidmaatschap wind in de zeilen heeft gegeven.

Een ander heikel punt in zowel Vilnius als het Catshuis is de mate waarin de Navo-landen zullen instaan voor de veiligheid van Oekraïne zo lang het nog geen lid is. Ook dat is deels een woordenspel. ‘Garanties’ mogen het niet heten, want daarvoor moet Oekraïne lid zijn. Dus worden het ‘verzekeringen’ dat Navo-landen Kiev te hulp zullen schieten als het land (opnieuw) wordt aangevallen. Die verzekeringen zullen op bilateraal niveau worden verstrekt, niet namens de Navo als geheel.

