Onrust over CDA-verkiezing houdt aan

De onrust binnen het CDA over de lijsttrekkersverkiezing houdt aan. Ook staatssecretaris Mona Keijzer wil dat de uitslag nader wordt onderzocht. Ze sluit zich aan bij CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die inzage wil in de achterliggende stukken om zeker te weten dat de verkiezingsuitslag deugt.

De CDA-leden bepaalden op 15 juli dat vicepremier Hugo de Jonge hun nieuwe partijleider en lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen. Hij won de strijd van Pieter Omtzigt nipt: 50,7 procent tegen 49,3 procent van de stemmen. Deze krant berichtte eerder deze week dat er tijdens de verkiezingen iets opmerkelijks gebeurde. Meerdere leden waren ervan overtuigd dat ze op kandidaat A hadden gestemd, terwijl op hun computer de melding verscheen dat ze voor kandidaat B hadden gekozen. Een van hen is de vrouw van Omtzigt. Zij kreeg het bericht: ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’.

Het partijbestuur heeft deze signalen onderzocht en bezweert dat er geen technische fouten zijn gemaakt. De Jonge is ervan overtuigd dat hij de terechte winnaar is. Vrijdag, voor aanvang van de ministerraad, zei hij: “Het stemproces is aan alle kanten met checks en balances omgeven. De notaris heeft naar het hele stemproces gekeken. De uitslag is vastgesteld.” CDA-minister Ferd Grapperhaus reageerde laconiek op de opwinding: “Ik vind het allemaal niet zo heel erg schokkend.”

Toch is de partij nog niet verlost van de kwestie. Omtzigt zelf liet donderdag doorschemeren dat hij een nadere verklaring verwacht van het partijbestuur. Nu mengt ook Keijzer zich in de discussie. Zij vindt de berichten ‘verontrustend’. “Het is wel bijzonder dat je op je computer iets anders te zien krijgt dan wat je hebt gestemd. Volgens mij is de uitslag zoals hij is, maar als er vraagtekens zijn over iets, dan moet je dat uitzoeken.”

Het partijbestuur wil niets meer kwijt over de verkiezing. Een woordvoerder wil niet zeggen of die nadere toelichting, waar Omtzigt om heeft gevraagd, nog komt.

