Onrust in D66-achterban over asieldeal moet plaatsmaken voor ‘vechtlust’, volgens Kaag

“Als we het doen, doen we het goed”. D66-leider Sigrid Kaag haalt de uitspraak in herinnering van precies een jaar geleden, toen ze besloot om toch te gaan regeren met centrumrechts.

Is het nog steeds de moeite waard? Kaag legt de vraag openlijk op tafel, zaterdag op het halfjaarlijkse partijcongres van D66. Daar staat de politieke leider voor de opdracht om de achterban weer te enthousiasmeren.

Weliswaar is bij D66 het rumoer niet zo groot als bij de VVD, maar ook bij D66 hebben de asieldeal en de aanvaringen in het kabinet over stikstof gezorgd voor onrust. Het was het belangrijkste onderwerp op het congres in de Rotterdamse Doelen.

Asielinstroom

Opgelucht wordt daar gereageerd als het nieuws binnenkomt dat het VVD-congres, even verderop, zich alsnog stevig achter de spreidingswet schaart. Applaus klinkt in de zaal bij D66. Maar even later staan de gezichten alweer strak: premier Rutte heeft tegelijk aangekondigd dat de VVD de asielinstroom fors wil verlagen.

D66-leden uit het land zien de asielkwestie als een probleem dat staat voor iets groters. Aan de ene kant heeft de partij veel binnengehaald in het regeerakkoord. Aan de andere kant moet D66 geregeld bevechten of die afspraken nog doorgaan. In de peilingen stevent de partij weer af op ‘regeren is halveren’. Van de kiezers die in 2021 vanuit andere partijen overstapten naar D66, is tweederde alweer afgehaakt, aldus een recente peiling van bureau I&O.

Kaags boodschap aan de leden is “het hoofd koel te houden en het hart warm”. Op Ruttes wensen over de asielinstroom komt een luchtige tegenzet: laat maar komen, die discussie. D66 heeft ook nog wel ideeën. Kaag zal aansturen op een “breed en realistisch immigratiedebat op basis van kennis en feiten. Zo’n debat kan juist ontgiften, met voldoende oog voor rechtvaardige zorgen van mensen.”

Petra Stienen, Annelien Bredenoord en Robert Dijkgraaf (vlnr) tijdens het 116de D66 partijcongres in de Rotterdamse Doelen. Beeld ANP

Oproep tot vechtlust

Een half jaar regeren met VVD, CDA en ChristenUnie heeft volgens Kaag duidelijke resultaten opgeleverd. Gezien het applaus van de leden steunt ook de achterban de opsomming: een ander klimaatbeleid, hogere belasting op vermogens, een pro-Europees Nederlands geluid binnen de EU, hogere salarissen voor leraren.

De zaal staat niet meer op zijn kop als Kaag spreekt, zoals in de campagnetijd. Tussendoor brengt Kaag als minister van financiën nog slecht nieuws: de kans op een economische recessie neemt toe. Het doel wordt om bezuinigingen te voorkomen.

Met een oproep tot ‘vechtlust’ wordt de D66-achterban zaterdag naar huis gestuurd. Die vechtlust is volgens Kaag nodig om de anti-democratische tendensen in de wereld te bestrijden. Maar deze kon zaterdag in Rotterdam ook breder worden opgevat. Met alle komende discussies binnen de coalitie van Rutte-IV kan Kaag die vechtlust sowieso wel gebruiken.

Partijdebat over migratie D66 gaat met de leden discussiebijeenkomsten organiseren over het thema asiel en migratie. Daarbij zal het zowel gaan over zorgvuldige asielopvang als over de vraag “of er grenzen zitten aan immigratie”, zei Kamerlid Anne-Marijke Podt zaterdag op het partijcongres. Enkele leden drongen op het congres aan om vanwege de stijgende arbeidsmigratie ook te discussiëren over mogelijke beperkingen van de instroom. De interne partijdiscussie kan van invloed zijn op het debat dat binnen het kabinet gevoerd wordt over de asielinstroom en arbeidsmigratie. Volgens politiek leider Sigrid Kaag valt aan het recht op asiel in elk geval niet te tornen. “We willen een veilige haven bieden aan hen die een veilig heenkomen zoeken.”

Lees ook:

Op het partijcongres bevestigt Rutte zijn gezag over de VVD

De VVD laat zaterdag niets aan het toeval over, met het beoogde resultaat: nieuwe crisissferen in de coalitie én de partij zijn afgewend.

Profiel Kamervoorzitter Vera Bergkamp

Vera Bergkamp (51) zal zich haar rol als Kamervoorzitter bij haar aantreden vorig jaar heel anders hebben voorgesteld. Ze dacht dat haar ‘bedachtzame, beschouwende en op samenwerking gerichte stijl van leidinggeven’ juist rust kon brengen. Maar het tegengestelde is gebeurd.