Onrust binnen D66 om verdoezelen rapport grensoverschrijdend gedrag neemt toe

D66, doorgaans niet de rumoerigste partij aan het Binnenhof, is dit paasweekeinde in een wervelstorm beland. Aanleiding zijn de onthullingen dat de partij rond de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar een rapport over grensoverschrijdend gedrag van een partijstrateeg heeft weggemoffeld.

Partijleider en vicepremier Sigrid Kaag staat onder grote druk, zowel binnen als buiten de partij, om openheid van zaken te geven. Over haar rol in de affaire zijn twijfels gerezen.

Onder D66-leden circuleert sinds paaszondag een open brief aan zowel de D66-bestuursleden als Kaag met het verzoek om ‘binnen een week’ met een nieuwe verklaring te komen en ‘binnen drie weken’ een ledenbijeenkomst te beleggen waar ‘het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen’. Het aantal ondertekenaars onder de brief zwelt aan – aan het begin van de maandagmiddag stond de teller op 219.

Zaterdag liet de partij in een verklaring weten dat het landelijk bestuur alle feiten nog eens zal ‘wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan’. Komende vrijdag zullen die worden gedeeld, meldt het bestuur vandaag.

Die toezegging gaat voor de ondertekenaars van de open brief niet ver genoeg omdat alle feiten al ruim een jaar bekend zouden zijn. “Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.”

Vertrouwelijk onderzoek

De Volkskrant bracht zaterdag een uitgebreide reconstructie van de manier waarop de partij is omgegaan met (seksueel) intimiderend gedrag van partijstrateeg en lobbyist Frans van Drimmelen. Begin vorig jaar verschenen daarover twee rapporten. Het eerste, openbare onderzoek, dat een paar weken voor de Tweede Kamerverkiezingen uitkwam, pleitte Van Drimmelen vrij. Daardoor kon Kaag zeggen dat er ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving’ binnen D66. ‘Zo ken ik onze partij ook niet.’

Maar een paar weken later verscheen een vertrouwelijk rapport van hetzelfde onderzoeksbureau (Bing). Daarin staat tot in detail dat een vrouwelijke D66-medewerker in 2015 en 2016 is ‘bedreigd, gestalkt en gechanteerd’ door Van Drimmelen. Op zeker moment moest de politie er zelfs aan te pas komen, met een officieel waarschuwingsgesprek. Enkele feiten die in dit rapport staan, waren nog niet bekend bij de presentatie van het openbare rapport.

‘Verzoek van slachtoffer voor gesprek met Kaag niet gehonoreerd’

Het slachtoffer vroeg herhaaldelijk om de conclusies uit dat vertrouwelijke rapport naar buiten te brengen en zou tot drie keer toe een gesprek hebben gevraagd met Kaag. “Alle drie de keren wil Kaag niet inhoudelijk in gesprek met het slachtoffer”, zo schrijft de Volkskrant. “Zij wordt eerst doorverwezen naar onderzoekers en daarna naar ‘de advocaat van D66’.”

Intussen heeft het Haagse lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen de mede-oprichter op non-actief gesteld. “De situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen”, aldus een verklaring op de website van het kantoor. “Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt.”

Machtig man

In de tijd dat de affaire speelde, rond 2016, was Van Drimmelen een machtig D66-man die carrières kon maken of breken. Hij was zeer invloedrijk bij het bepalen van kandidaten voor het partijvoorzitterschap en de kieslijsten voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Van Drimmelen was een van de eersten die Kaag bij de partij wilden halen.

De afgelopen jaren is hij lang niet meer zo invloedrijk binnen de partij, maar het is onduidelijk of dat iets te maken heeft met het grensoverschrijdende gedrag. D66 heeft nooit melding gemaakt van enige sanctie tegen hem.

Tegenover de Volkskrant wilde Kaag niet reageren. In de partijverklaring van zaterdag is wel een reactie van haar opgenomen, waarin ze ‘het besluit van het huidige bestuur om met nieuwe ogen te kijken naar beide delen van het rapport’ zegt te steunen.

Tegenover persbureau ANP stelt Van Drimmelen ‘met verbazing’ kennis te hebben genomen van de Volkskrant-publicatie. “Het suggereren dat de conclusies tussen het vertrouwelijke en openbare rapport van elkaar verschillen is onwaar.” Vervolgvragen wilde hij niet beantwoorden.

