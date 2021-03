Onrust binnen 50Plus: nummer 1 praat niet met nummer 3

Slechts een week voor de stembusgang lijken de rangen bij 50Plus nog altijd verre van gesloten. Gisterochtend deed lijsttrekker Liane den Haan in alle openbaarheid – namelijk live op NPO Radio 1 – een opvallende oproep aan haar eigen nummer drie: ‘Trek je terug’.

Die nummer drie in kwestie, Ellen Verkoelen – die 50Plus vertegenwoordigt in de Rotterdamse gemeenteraad – liet zich de afgelopen tijd kritisch uit over het pensioenstandpunt van Den Haan. Gold het vasthouden aan de pensioenleeftijd van 65 jaar voorheen nog als ‘kroonjuweel’, Den Haan vaart hierin een pragmatischere koers. “De kinderen van nu worden misschien wel honderd. Je kunt niet veertig jaar werken en veertig jaar van je pensioen genieten. Dat is onhoudbaar.”

“Ik ga ervan uit dat als de nummer drie moeite heeft met het verkiezingsprogramma en de lijsttrekker, zij zich terugtrekt”, zo herhaalde Den Haan desgevraagd op Radio 1, waarna ze zich liet ontvallen niet eens meer met haar potentiële, aankomende fractiegenoot te praten.

Implosie

Verkoelen liet weten overvallen te zijn door de oproep. De nummer 3 zei zich juist ‘exact’ aan het partijprogramma te houden – in tegenstelling tot Den Haan. “In het verkiezingsprogramma staat dat 65-jarigen een volledige AOW-uitkering moeten krijgen, daar is geen woord Spaans aan”, zei Verkoelen tegenover de NOS.

Diezelfde Verkoelen vertelde overigens in februari aan Nieuwsuur hoe de appgroep met de top 10 van de kieslijst ‘wegens al het geruzie’ was opgeheven. Er zou inmiddels een nieuwe appgroep zijn, ‘met als regel dat daarin niet meer mag worden gediscussieerd’. Dat het bij 50Plus, na de implosie van vorig jaar, nog altijd blijkt te rommelen brengt Den Haan zo vlak voor de verkiezingen niet uit balans. “We willen toe naar een partij van rust, inhoud en vertrouwen. Maar daar heb ik wel even wat tijd voor nodig.”

