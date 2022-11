Online haat tegen vrouwelijke politici: ‘Ze moeten ons er niet onder krijgen. Dat is héél belangrijk’

Veel vrouwelijke politici krijgen te maken met online haatberichten. Hoe ze daar mee omgaan, is heel persoonlijk. Een huidig en een voormalig raadslid vertellen over hun ervaringen.

‘Het online geweld snoert je de mond’

Susan van Ommen (39) was ruim zeven jaar raadslid voor D66 in Arnhem. Ze is dit jaar gestopt.

“Ik was gewoon raadslid, maar zelfs dan kun je het zwaar te verduren krijgen. Twee zaken riepen veel reacties op. We wilden Zwarte Piet afschaffen en sociale woningen aan statushouders toewijzen. In een paar dagen kreeg ik honderden bedreigingen. Ik ‘in mijn villa’, terwijl ik een sociale huurwoning heb. Ik moest me laten neuken door Alexander Pechtold, ik was een hoer die onthoofd moest worden, een nazi.

In overleg met burgemeester Ahmed Marcouch heb ik aangifte gedaan van doodsbedreigingen. Een aantal bedreigers heeft een straf gekregen. De Zwarte Piet-discussie heb ik daarna door een man laten voeren. Het belemmert me in mijn werk, het online geweld snoert je de mond. Het is ook de reden dat ik niet de Tweede Kamer in wil, van diverse Kamerleden wordt hun huis beveiligd. Je hebt ook een partner, ouders die zich zorgen maken.

Voormalig raadslid Susan van Ommen uit Arnhem. Beeld Koen Verheijden

Er zijn in Arnhem rechts-extremistische elementen. Het ergste is dat collega’s uit de raad, twee oudere mannen, mij online ook aanvielen. Zij weigeren onze gedragscode te ondertekenen.

Een jonge vrouw uit de fractie zegt dat ze niet online wil, dat het haar werk verpest. Daarop weet ik geen goed antwoord. Voor de kiezers zit ik op Twitter, maar ik stopte met Facebook en ging om het geweld niet op Instagram. Natuurlijk haken vrouwen hierdoor sneller af. Wij hadden er maar drie op een lijst van twintig kandidaten.

Hopelijk kan de jurist raad geven die op het congres van ‘Stem op een vrouw’ spreekt. Ze moeten ons er niet onder krijgen. Dat is héél belangrijk.”

‘Het was gericht tegen mij als vrouw van kleur’

Fatihya Abdi (31) is sinds dit jaar raadslid voor de PvdA in Amsterdam en stond vorig jaar ook op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

“Als dochter van een bijstandsmoeder uit Somalië weet ik hoe snel je in je jeugd op achterstand kunt raken. Dat is zó onrechtvaardig. Het was mijn moeder die me aanspoorde politiek actief te worden. Op mijn zeventiende ging ik bij de PvdA. Mijn drijfveer is om het verschil te maken.

Raadslid Fatihya Abdi uit Amsterdam. Beeld Maartje Geels

Zoveel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek. In Amsterdam was de opkomst bij de verkiezingen best laag, in stadsdelen als Nieuw-West en Zuidoost kwam die op sommige plekken niet eens boven de twintig procent. Het is erg moeilijk een representatieve groep in de gemeenteraad te krijgen. Bovendien is het klimaat zo aan het verharden. Het lijkt soms of mensen de polarisatie over identiteit opzoeken. Op sociale media krijg je harde reacties. Waarom zou je werk in de politiek dan nog aandurven?

Vooral in de tijd voor de Kamerverkiezingen had ik veel last van individuen en van bots, accounts die steeds dezelfde nare berichten sturen. Het ging nooit om de inhoud van mijn standpunt over de zorg. Het was ‘gewoon’ racistisch, gericht tegen mij als vrouw van kleur. Tegen die bagger moeten de grote techbedrijven veel pro-actiever optreden.

Dit congres over haat tegen vrouwen op sociale media kan zeker helpen. Je kunt anderen ontmoeten die hetzelfde meemaken. Eenheid maakt sterk. De grootste winst voor de democratie zal zijn als vrouwen zich niet afkeren van de politiek.”

