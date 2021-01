Online congres van het CDA loopt uit op digitale chaos

Urenlang zaten CDA-leden zaterdag te kijken naar een groen computerscherm met in het midden het CDA logo. Een wachtmuziekje draaide rondjes, tot ook dat stilviel. Meer dan de helft van de ingelogde CDA’ers had toen al het eerste online partijcongres verlaten. Ze klapten uit frustratie de laptop dicht, of waren er door het systeem uitgegooid.

Nadat de techniek het CDA ook eens in de steek liet bij de lijsttrekkersverkiezingen, ging het zaterdag bij het online congres pas echt mis. Ook het aanwijzen van Wopke Hoekstra als definitieve lijsttrekker is uitgesteld. Het is een waarschuwing voor wat andere partijen te wachten kan staan bij deze verkiezingen in coronatijd.

Het congres werd na vier uur stilgelegd en uitgesteld. Sandra Prinsen, CDA-raadslid in Winterswijk, waagde zich al aan een cynische grap: “Het vorige congres dat de geschiedenisboeken inging, was ik niet bij. Bij deze kan ik zeggen: ik was er bij.” Dat was een verwijzing naar het dramatisch verlopen CDA-congres in 2010, over samenwerking met de PVV. Andere leden noemden de technische problemen “een aanfluiting’. “Ordevoorstellen worden niet opgepakt. Er is geen interactie mogelijk. Ondermaats voor partij die democratisch in haar naam draagt”, aldus een gefrustreerd CDA-raadslid Marco van Zandwijk uit Culemborg op Twitter.

Vrijdag verliep het eerste deel van het online congres nog zonder problemen. Leden konden vanuit huis stemmen over een lange lijst amendementen. Vanuit een studio in Maarssen leidde CDA-prominent Pieter Omtzigt, tweede man achter kandidaat-lijsttrekker Wopke Hoekstra, de livestream. Het CDA had een bedrijf ingehuurd om de online stemmingen te regelen.

De koers gaat iets meer naar rechts

Toen dat vrijdag nog lukte, stemden onder andere in met het voorstel van het partijbestuur om op diverse punten het verkiezingsprogramma aan te passen. De koers gaat iets meer naar rechts. Zo is het CDA bijvoorbeeld niet langer voorstander van een verhoging van het minimumloon met 10 procent. Dat stond dit najaar nog in het concept-programma.

Terwijl Wopke Hoekstra thuis in Bussum klaar zat om de leden toe te spreken, stapelden de technische problemen zich op. Om het systeem te testen werden proefstemmingen ingelast, waar leden op de stelling ‘Wij zorgen voor elkaar’ mochten stemmen. De uitslag gaf al aan dat er nog steeds problemen waren, want volgens de uitslag zou 13 procent van de CDA’ers ‘tegen’ hebben gestemd. Het partijbureau hoopte nog dat het systeem het zou houden als de leden niet vaker dan één keer op de stemknop zouden drukken, “ook als het daarna lijkt of er niets gebeurt”.

Een amendement over een vleestaks was een van de weinige waarover nog kon worden gestemd en gediscussieerd. “Een slecht en onuitvoerbaar idee, waardoor het inkomen van de boeren nog verder onder druk komt te staan”, aldus CDA’er Pieter Omtzigt over dit voorstel, dat daarna door 81 procent van de leden werd weggestemd.

Toen het bleef misgaan met de techniek, kwam via sociale media het bericht voor de leden. Op Twitter konden zij de boodschap van het partijbestuur lezen: “Wij zullen het resterende programma op een andere dag afhandelen en deelnemers informeren over de datum.”

Lees ook:

‘Het CDA moet het hebben van het midden, niet van PVV of Forum’

CDA’er PG Kroeger schreef een veelbesproken boek over zijn partij. Het CDA moet het hebben van mensen die geloven in coöperatie, meent Kroeger, en niet van oud-PVV-stemmers. ‘Kijk naar de cijfers, er is geen grensverkeer.’

Verkiezingsprogramma CDA: armoede onder kinderen halveren

In het verkiezingsprogramma komt het CDA op voor kinderen die opgroeien in armoede en voor de Nederlandse boer. ‘We moeten boeren perspectief bieden.’