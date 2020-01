Onderzoek naar strafbaar handelen door de Belastingdienst

Minister Wopke Hoekstra laat ­extern onderzoeken of ambtenaren van de Belastingdienst echt geen strafbare feiten hebben gepleegd in het dossier dat nu bekend staat als de toeslagenaffaire. Ook wordt bekeken of zaken misschien aan het Openbaar Ministerie moeten worden voorgelegd.

De minister van financiën beloofde dit gisteren aan de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden hadden kritiek op uitspraken van Hoekstra in het weekeinde. Hij stelde toen dat hij niet over informatie beschikte die zou duiden op strafbaar handelen door de ­Belastingdienst. SP-Kamerlid Renske Leijten en anderen stelden dat zijn uitspraken voorbarig waren en dat slachtoffers van de Belastingdienst en hun advocaten andere informatie hebben.

Hoekstra benadrukte dat hij wilde zeggen tot nu toe niet over aanwijzingen van strafbaar handelen te beschikken. Een persoon of instituut onafhankelijk van de Belastingdienst en het ministerie van financiën (een ‘externe’, aldus Hoekstra gisteren) moet de nu al beschikbare informatie nog eens bekijken. Iedereen die meent over belastende informatie te beschikken riep hij bovendien op om zich te melden.

De conclusies zullen nog wel even op zich laten wachten

De Tweede Kamer zal, aldus Hoekstra, worden betrokken bij het formuleren van de opdracht voor dit onderzoek. Hij benadrukte dat het een omvangrijke en ingewikkelde klus is; de conclusies zullen nog wel even op zich laten wachten.

De Kamer besloot gisteren om op korte termijn met de minister te debatteren over de reorganisatie van de Belastingdienst en het besluit om een aparte staatssecretaris te benoemen die politiek ­leiding moet geven aan deze reorganisatie. Dat debat zal plaatsvinden nog voordat twee staatssecretarissen – voor de Belastingdienst en voor de afdelingen Toeslagen en Douane – worden benoemd.

