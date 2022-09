Onderzoek naar Khadija Arib om mogelijk grensoverschrijdend gedrag, spreekt zelf van ‘dolksteek in mijn rug’

Volgens NRC komt er een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib toen zij voorzitter van de Tweede Kamer was. Zij bekleedde die functie tussen 2016 en 2021 en maakt nu deel uit van de PvdA-fractie.

Arib wordt volgens de krant in twee anonieme brieven beticht van ‘machtsmisbruik’, ‘een schrikbewind’ en een ‘onveilige werkomgeving’. Na een advies van de landsadvocaat Pels Rijcken besloot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) tot een extern onderzoek. Dat presidium staat momenteel onder leiding van Vera Bergkamp, de opvolger van Arib. In het advies van de landsadvocaat valt te lezen dat het gaat om ‘gedetailleerde klachten'.

‘Dolkstoot in de rug’

Arib reageerde woensdagavond via Twitter op de beschuldigingen aan haar adres. Daarbij moet vooral haar opvolger het ontgelden. “Opnieuw een anonieme politieke dolkstoot in mijn rug", reageert Arib, die na haar aftreden als voorzitter weer ‘gewoon’ Tweede Kamerlid is voor de Partij van de Arbeid. Ze moest naar eigen zeggen via het artikel in NRC vernemen dat er een onderzoek tegen haar is ingesteld. “Ik eis van Vera Bergkamp een verklaring over deze werkwijze. Dit staat haaks op zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving.”

Opnieuw een ‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug. Dit is de lelijkste kant van de politiek; een kant waar ik mij als Kamerlid én als Kamervoorzitter altijd tegen heb verzet. Ik moest via NRC vernemen dat er n onderzoek naar me wordt ingesteld. — Khadija Arib (@khadijaArib) 28 september 2022

Ook tegen het AD houdt Arib Bergkamp verantwoordelijk voor de aantijgingen. Volgens de PvdA-politica speelde Bergkamp ook een kwalijke rol in aanloop naar de verkiezingen voor het Kamervoorzitterschap. Die verkiezing werd in april 2021 gewonnen door Bergkamp, ten koste van Arib. Kort voor de verkiezingen noemden anonieme bronnen in RTL Nieuws Arib onder meer ‘achterbaks’, ‘leugenachtig’ en ‘manipulatief’. Arib nu: ‘Dat was kennelijk niet genoeg.’

Breder, structureel probleem

NRC heeft het advies van de landsadvocaat ingezien. De ambtelijke leiding van de huidige organisatie van de Tweede Kamer bevestigt klachten die in een brief worden genoemd. En er zou sprake zijn geweest van een breder, structureel probleem, citeert de krant het advies.

Arib is een van de langstzittende Kamerleden. De nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst maakt al meer dan twintig jaar deel uit van de volksvertegenwoordiging. Sinds juli is ze de voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis moet voorbereiden.

Wat doet een Kamervoorzitter? Vera Bergkamp (D66) volgde in april 2021 Khadija Arib (PvdA) op als voorzitter van de Tweede Kamer. In die functie leidt ze de plenaire debatten, en zorgt ze dat deze debatten ordelijk verlopen. Zo houdt Bergkamp de spreektijden in de gaten en moet zij ervoor zorgen dat sprekers niet teveel afwijken van het onderwerp. Ook controleert ze of het kabinet de genomen besluiten uitvoert. Tegelijkertijd is ze voorzitter van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer dat de vergaderagenda en de begroting opstelt.

