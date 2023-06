Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op, net nu grote veranderingen op stapel staan

Hij stapt op ‘met pijn in zijn hart’, maakte minister Dennis Wiersma (primair- en voortgezet onderwijs, VVD) donderdagavond bekend. In een brief die hij via Twitter verspreidt herhaalt de minister zijn eerder gemaakte excuses voor ‘fel’ gedrag. Hij schrijft echter ook dat in de media de afgelopen weken ‘sommige voorbeelden en kwalificaties’ zijn gebruikt ‘die ik echt niet herken’.

Wiersma schrijft dat hij in een situatie is beland ‘waarin het niet meer uitmaakt wat er gebeurd is en wat mijn toon en intentie was’.

Met pijn in m’n hart, stop ik als Minister voor Onderwijs. Ik wil alle lieve mensen die ik ontmoet heb de afgelopen tijd heel erg bedanken. De reden waarom, lees je hieronder 👇🏻 pic.twitter.com/BayYPq3qcz — Dennis Wiersma (@DennisWiersma) 22 juni 2023

Wiersma werd afgelopen weken beschuldigd van opvliegend en grensoverschrijdend gedrag, zowel door mensen uit het onderwijsveld, de fractie en het ministerie. Collega-minister Robbert Dijkgraaf sprak hem daar al eens op aan, bleek eerder. Die noemde de klachten in april ‘zorgwekkend’. Wiersma beloofde toen zijn leven te beteren.

Zijn opstappen komt na nieuwe klachten over grensoverschrijdend gedrag, woensdagavond. Twee mensen hebben vorige week tijdens een congres over praktijkonderwijs een ‘onplezierig gesprek’ met hem gehad. Een zeer korte verklaring van de Sectorraad Praktijkonderwijs sprak van ‘een incident’.

Fel gedrag

“Als mensen dingen dwars zitten, hoop ik dat ze dat mij bij aangeven”, reageerde Wiersma toen nog. Eerder had hij al gezegd dat hij beter zou letten op zijn soms felle gedrag. Maar, vervolgde hij, “het onderwijs staat voor een aantal grote uitdagingen (...) Natuurlijk leidt dat weleens tot stevige gesprekken.”

Inderdaad moet er de komende jaren veel gebeuren in het primair - en voortgezet onderwijs, waar minister Wiersma verantwoordelijk voor was. Jaar na jaar blijkt dat Nederlandse kinderen slechter gaan rekenen en lezen en de ongelijkheid tussen leerlingen uit verschillende sociale klassen neemt hand over hand toe. Het huidige kabinet wil dat tij keren door de regie over het onderwijs meer naar zich toe te trekken. Kort door de bocht krijgen schoolleiders, ministerie en inspectie meer macht, en onderwijsbestuurders minder.

Dat terwijl het Nederlandse onderwijs gewend is aan veel vrijheid en weinig regelgeving. Al decennialang is het adagium: de overheid gaat over het ‘wat’, de scholen zelf over het ‘hoe’. Vanwege slechte leerresultaten en toenemende kansenongelijkheid morrelde Wiersma sinds zijn aantreden aan dat bijna heilige uitgangspunt.

Daar zijn onderwijsbestuurders niet blij mee, bleek de afgelopen maanden. De minister zou ‘in de reflex schieten van controle en dwang’. Voorzitter Berend Kamphuis van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus) beschuldigde hem van ‘paternalisme’ en ‘een nogal beperkt pedagogisch repertoire’. De vereniging van middelbare scholen noemde het plan voor meer vaste contracten ‘een vorm van stoerdoenerij’.

Gevloerd ‘door de hele mainstream media’

Wiersma is vanwege zijn ambitie om meer grip te krijgen op het onderwijs onterecht voor de leeuwen gegooid, is de conclusie van Kamerlid Harm Beertema van grootste oppositiepartij PVV. Hij was dertien jaar onderwijswoordvoerder voor zijn fractie en werkte voor zijn Kamerlidmaatschap 34 jaar in het onderwijs.

“Eindelijk hadden we een minister die de juiste analyse maakte”, zegt hij. “Die doet wat hij moet doen om de beschamende ramp die het Nederlandse onderwijs is uit de neerwaartse spiraal te halen. Wiersma wilde de regie terugleggen waar die hoort: bij de minister en de Staten-Generaal. En dan wordt hij op zo’n manier gevloerd. Ook door de hele mainstream media. Ik vind het beschamend.”

De minister zal inderdaad weleens fel uit de hoek komen, denkt hij. “Maar het is toch niet te geloven dat we iemand op deze manier wegzetten, omdat een gesprek ‘als onprettig is ervaren?’ Grow up, denk ik dan. Op deze manier behouden we alleen maar de status quo. Moet alles soms altijd hetzelfde blijven?”

Geen motie van wantrouwen

Ondanks het nieuws rond zijn persoon had Wiersma zijn werk in principe nog goed kunnen doen, denkt Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht. “Zolang de Kamer geen motie van wantrouwen aanneemt, kan een bewindspersoon handelend optreden.”

De kritiek op Wiersma is dan ook niet inhoudelijk, maar richt zich op zijn karakter en persoonlijkheid. Van den Braak kan zich niet herinneren dat dit eerder in de parlementaire geschiedenis zo is geweest. “Bewindspersonen hebben het wel vaker moeilijk, bijvoorbeeld na het oordeel van een parlementaire enquête. Maar vanwege hun gedrag, dat kan ik me niet herinneren.”

Zijn eigen VVD-fractie had Wiersma eerder al onder curatele gesteld. Fractievoorzitter Sophie Hermans zei eerder, nadat ook fractiemedewerkers hadden geklaagd, dat de minister zijn gedrag moest verbeteren. Dat beloofde hij te doen. Nu laat ze weten ‘respect’ te hebben voor zijn ‘moeilijke besluit’. Premier Mark Rutte twittert dat het kabinet iemand verliest die zich ‘met hart en ziel voor het onderwijs inzette’.

