Onderwijsbond gelast debat af om standpunten PVV

Onderwijsbond AOb heeft een verkiezingsdebat afgelast, nadat in de achterban bezwaren waren ontstaan tegen deelname van de PVV. In Den Haag is verontwaardigd gereageerd op het besluit, en niet alleen door de PVV zelf.

Het debat tussen de onderwijswoordvoerders van VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP, PvdA en PVV had eigenlijk dinsdag in Amsterdam moeten plaatsvinden. De afgelopen tijd ontstond onder AOb-leden ophef over de deelname van PVV-Kamerlid Harm Beertema.

In een verklaring op de website schrijft de bond het bij nader inziens eens te zijn met de leden. “Het hoofdbestuur van de AOb heeft geconstateerd dat het programma voor de verkiezingen van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken.”

Beertema en PVV-leider Geert Wilders reageren via Twitter verbolgen op het besluit. Volgens Beertema wil de AOb “alleen maar gelijkgestemden aan het woord.” Wilders: “Wat een laffe anti-democraten, die lui van de AOb.”

Gedeelde zorgen

Ook bij andere deelnemers valt het afgelasten van het debat verkeerd. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het “slecht” dat het debat niet doorgaat, omdat “men niets ziet in het verkiezingsprogramma van de PVV. Ben het ook zeer niet eens met heel veel punten uit dat programma. Maar juist daarom wil ik in debat met Harm Beertema.” Van Meenen krijgt steun van zijn VVD-collega Dennis Wiersma. “Leve het debat! Dus dit onderwijsdebat moet door”, reageert hij op Twitter.

Beter Onderwijs Nederland biedt de Kamerleden een gelegenheid om alsnog met elkaar in debat te gaan. De stichting van onderwijsvrijwilligers nodigt alle onderwijswoordvoerders hiervoor uit. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is blij met de herkansing: “Dat de AOb mijn collega Harm Beertema uitsluit is niet alleen ondemocratisch, maar bovendien oneerlijk tegenover deze collega met een warm hart voor achterstandsleerlingen. Zijn oplossingen zijn niet de mijne, maar we delen dezelfde zorgen.”

