‘Ondermijning op hoogste niveau’ stort Den Haag in diepe crisis

Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, beiden afkomstig van politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, zijn verdachten in een onderzoek naar corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Ze zouden tegen betaling vergunningen voor ondernemers hebben geregeld en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met buitenstaanders.

Gisteren vielen rijksrechercheurs het stadhuis binnen en kamden de werkkamers van de twee wethouders uit op zoek naar aanwijzingen. Tegelijkertijd doorzochten rechercheurs hun woning en de huizen van drie ondernemers die worden verdacht van omkoping. Bij een van de ondernemers trof de politie een vuurwapen met munitie aan.

Een van de verdachte ondernemers staat op de kieslijst van Groep de Mos, meldt het Openbaar Ministerie. Mogelijk gaat het om Atilla Akyol van zalencentrum Opera. Akyol stond bij de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer op plek 35 van de lijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De banden tussen Akyol en de partij van ex-PVV’er Richard de Mos zijn in Den Haag al langer onderwerp van discussie. De ondernemer steunt de partij financieel en laat zijn zalen gebruiken voor partijbijeenkomsten. Eerder dit jaar kreeg Akyol twee van de vijf in Den Haag beschikbaar komende vergunningen om tot diep in de ochtend open te blijven. De vergunningen waren verstrekt volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Omwonenden van het zalencentrum dienden een bezwaar in vanwege vriendjespolitiek.

Alle lagen

Het lijkt welhaast onontkoombaar dat de Haagse coalitie van Groep de Mos (8 zetels) VVD (7), D66 (6) GroenLinks (5) door de corruptiezaak zal vallen. Vooralsnog beraden de overige drie coalitiepartijen – dus zonder Groep de Mos – zich op de toekomst, laten ze via een verklaring weten.

Want de affaire houdt niet op bij de wethouders. Ook een raadslid van Groep de Mos staat op de lijst van verdachten van het OM. Hij of zij kan niet zomaar worden gedwongen de zetel op te geven. “Het zit in alle lagen van de partij. De coalitie zal zich moeten beraden of ze nog steun van Groep de Mos heeft en of ze die nog wil”, zegt fractievoorzitter Daniëlle Koster van oppositiepartij CDA.

Koster is verbijsterd door de invallen. “Verdenkingen van belangenverstrengeling zijn er al heel lang. Toch schrik ik van de zware aard van de beschuldigingen. Het OM spreekt niet van betrokkenheid bij corruptie, maar van corruptie. Als dat bewezen wordt, betekent het ondermijning in de stad op het allerhoogste niveau.”

De twee wethouders hebben zich op verzoek van burgemeester Pauline Krikke uit hun functie teruggetrokken zolang het onderzoek loopt. In een schriftelijke verklaring laten ze weten ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen’ te zijn, maar de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

