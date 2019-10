‘Ondermijning op hoogste niveau’ schokt Haagse gemeenteraad

Dinsdag viel de rijksrecherche binnen in de werkkamers en woningen van Richard de Mos en Rachid Guernaoui, beiden afkomstig van politieke partij Hart voor Den Haag/Groep De Mos. De twee bestuurders zijn doelwit in een onderzoek naar ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Ze zouden tegen betaling vergunningen hebben geregeld en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met buitenstaanders.

Naast de wethouders zijn bij de affaire drie ondernemers betrokken. Justitie verdenkt hen van omkoping. Bij een van de verdachte ondernemers thuis is een vuurwapen met munitie gevonden en in beslag genomen. Een van de verdachte ondernemers staat op de kieslijst van Groep de Mos, meldt het OM. Mogelijk gaat het om Atilla Akyol van zalencentrum Opera. Akyol stond bij de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer op plek 35 van de lijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het OM noemt zijn naam zelf niet.

De banden tussen Akyol en de partij van ex-PVV’er Richard de Mos zijn in Den Haag al langer onderwerp van discussie. De ondernemer steunt de partij financieel en laat zijn zalen gebruiken voor partijbijeenkomsten. Eerder dit jaar kreeg de ondernemer twee van de vijf in Den Haag beschikbaar komende vergunningen om tot diep in de ochtend open te blijven. De vergunningen waren verstrekt volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Omwonenden van het zalencentrum dienden een bezwaar in vanwege vriendjespolitiek.

“Het zit in alle lagen van de partij”

Burgemeester Pauline Krikke heeft de van corruptie verdachte wethouders verzocht zich terug te trekken zolang het onderzoek naar hen loopt. In de praktijk betekent dat, dat De Mos en Guernaoui op non-actief zijn gesteld. De overgebleven wethouders verdelen hun portefeuilles voorlopig onderling.

De vraag is of de coalitie van VVD, GroenLinks, D66 en Groep de Mos de week overleeft. Frappant is dat naast de twee wethouders ook een zittend raadslid op de lijst met verdachten staat. Die kan niet zomaar gedwongen kan worden zijn zetel op te geven. “Het zit in alle lagen van de partij. De coalitie zal zich moeten beraden of ze nog steun van Groep de Mos hebben, en of ze die nog willen”, zegt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster.

Koster is verbijsterd door de gebeurtenissen. “Verdenkingen van belangenverstrengeling zijn er al heel lang. Toch schrik ik van de zware aard van de beschuldigingen. Het OM spreekt niet van betrokkenheid bij corruptie, maar van corruptie. Als dat bewezen wordt, betekent het ondermijning in de stad op het allerhoogste niveau.”

Naar verwachting lassen de politieke partijen later deze week een extra raadsvergadering in om over het corruptieschandaal te praten.

