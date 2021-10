Onderhandelingen zo gesloten als een oester: het werkt

De appgroep waarin de woordvoerders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overleggen, kreeg vorige week een toepasselijke groepsafbeelding: die van een oester. Met een parel erin. Het werkt. Zoals vorige week al op deze plek gesignaleerd, is het stil rond de formatie. De turbulente tijd van april tot september, toen werkelijk alles uitlekte, is eindelijk achter de rug.

Daarmee is de formatie die draait om een open bestuurscultuur, uitgemond in een ‘klassieke’ formatie, in beslotenheid. Voormalig informateur Henk Kamp voorspelde het begin april al in deze krant: inleidende beschietingen kun je het best in de openheid voeren, maar werkelijke onderhandelingen moeten achter gesloten deuren: “Het allemaal in de openbaarheid gooien is een recept voor mislukking.”

Toch hebben kabinetsformaties niet altijd in volledige stilte plaatsgevonden. In een interessante masterscriptie vergelijkt Lisa van Bussel de kabinetsformaties tussen 1970 en 2012 en de mate van openbaarheid waarin die plaatsvonden.

Wat blijkt: de progressieve partijen streefden in het verleden vaak naar transparantie, terwijl CDA en VVD meer hechtten aan beslotenheid. Tot 1994, toen de onderhandelingen over Paars I tussen PvdA, VVD en D66 in vertrouwelijkheid plaatsvonden. Het hoge ‘kaasstolpgehalte’ zou zich uiteindelijk tegen Paars keren tijdens de Fortuynrevolte. De formatie van 2002 moest daarom, in de geest van Pim, weer in de openbaarheid gebeuren.

De onderlinge relaties verzuurden

Het linkse streven naar transparantie is vaker niet dan wel een succesvolle strategie gebleken. Tijdens de kabinetsformaties in de jaren zeventig was de roep om openbaarheid groot. In 1971 werden de adviezen aan de koningin voor het eerst gepubliceerd. Ook hield informateur Piet Steenkamp (KVP) als eerste geregeld persconferenties.

Maar diens openheid bracht PvdA-leider Joop den Uyl destijds in de oppositie. Hij had met D66 en PPR al voorafgaand aan de verkiezingen een regeerakkoord gesloten. De PvdA werd de grootste, maar de drie samen haalden geen meerderheid. Toch weigerde Den Uyl met het schaduwkabinet en zijn belofte aan de kiezer te breken.

Zes jaar later, in 1977, lukte het Den Uyl niet om een tweede maal premier te worden. De onderhandelingen tussen PvdA en CDA vonden door het grote onderlinge wantrouwen grotendeels in beslotenheid plaats, maar de strijd werd vaak openlijk voortgezet in de media, wat de onderlinge relaties nog verder verzuurde en zou leiden tot een breuk. VVD en CDA formeerden uiteindelijk in rap tempo achter gesloten deuren het kabinet-Van Agt I.

Het kabinet-Den Uyl was in 1973 juist wél dankzij openheid tot stand gekomen. De linkse en christelijke partijen hadden elkaar voor de verkiezingen uitgesloten. Informateur Jaap Burger bedacht daarom zijn strategie ‘openbaarheid uit opportunisme’. In openbare brieven sprak hij – vooral de confessionele – partijen aan op hun idealen en principes. Door de mediaberichtgeving over zijn brieven lukte het Burger een kabinet te forceren.

Gesloten als een oester

Een van de huidige informateurs, Johan Remkes, haalde deze week in zijn persconferentie de later gepubliceerde Brieven van Burger aan. Hij had ze recent gelezen, antwoordde Remkes op een vraag of er mogelijk toch nog ministers van PvdA en GroenLinks zouden toetreden in een nieuw kabinet. Daarmee zou Rutte IV deels extraparlementair worden, net als Den Uyl I.

PvdA en GroenLinks zien het afvaardigen van bewindslieden absoluut niet zitten; Remkes noemde het eventueel benaderen van linkse kopstukken daarom een ‘vijandige inbreuk’, vergelijkbaar met de manier waarop Burger destijds de confessionele partijen bespeelde. Remkes: “Dat gaan we niet doen”.

Heeft het voor het linkse blok daarmee helemaal geen zin om terug te kijken naar die roerige jaren zeventig? Terwijl de formatie inmiddels gesloten is als een oester, vonden de gesprekken over linkse samenwerking en het vormen van één onderhandelingsteam in volle openbaarheid plaats, daartoe gedwongen door VVD en CDA.

GroenLinks en PvdA bespraken de samenwerking in ledenraadplegingen en interviews, en toch werden Lilianne Ploumen en Jesse Klaver uiteindelijk bedankt door rechts. Waren de linkse partijen er toch weer in alle openheid ingetuind.

Lees ook:

Slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingen mogen meepraten bij de formatie

Alle belangrijke thema’s in de kabinetsformatie zijn inmiddels een eerste keer besproken, zeggen informateurs Koolmees en Remkes. ‘De kop is eraf.’