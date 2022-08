Onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes is een compleet poldercircus ontstaan

Het is zo langzamerhand moeilijk bedrijven te vinden die níet betrokken zijn bij het stikstofoverleg onder leiding van Johan Remkes, rechtstreeks of via hun brancheorganisatie. Na de boeren en milieuclubs volgen woensdag de brancheorganisatie van bouwers, Bouwend Nederland, en MKB-Nederland, beide vergezeld van VNO-NCW.

De werkgeversorganisatie schuift een dag later weer aan bij het overleg, dan met de zogeheten ketenpartijen: ondernemingen en banken rondom de landbouwsector. Volgende week zijn de provincies aan de beurt.

Zo is het gesprek dat de gemoederen tussen boeren en kabinet moest bedaren, uitgemond in een poldercircus in de beste, of slechtste, Nederlandse traditie. “Een Poolse landdag”, vindt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vereniging voor Pluimveehouders. Tegen De Telegraaf zei hij: “Als je een conflict hebt met je buurman nodig je toch ook niet het hele dorp uit?”

Stikstof waait ook over de schutting

Nu valt daar wel wat op af te dingen, omdat de bron van het conflict tussen kabinet en boeren, stikstof, óók over de schutting waait naar andere sectoren. Door de burenruzie lijdt de natuur al jaren onder het teveel aan stikstof, kunnen bouwers niet bouwen en moeten bedrijven investeringen uitstellen of schrappen.

Daarom schuiven al die partijen aan. En ook omdat boeren vaak zeggen dat zij als enige moeten inleveren om het stikstofprobleem op te lossen, terwijl ook de industrie en het vervoer stikstof uitstoten. Maar wie het oorspronkelijke idee achter de gesprekken terugzoekt, zou kunnen denken dat de mediatie enigszins uit de hand is gelopen.

‘Iemand die de angel eruithaalt’

Toen de Tweede Kamer begin juli debatteerde over de escalerende boerenprotesten – politici werden bedreigd, hooibalen op snelwegen in de fik gestoken – riepen verschillende partijen om een ‘verzoeningscommissie’ (VVD, CDA), of een bemiddelaar (BBB). BBB-voorvrouw Caroline van der Plas pleitte voor “iemand die de angel eruithaalt”.

Het kabinet kon zich daarin vinden, onder één voorwaarde: er mocht niet worden gemorreld aan de stikstofdoelen en de snelheid waarmee die bereikt moeten worden. Premier Mark Rutte wilde daarom vooral iemand om het gesprek op gang te brengen en “weer wat rust in de discussie te brengen.”

Kort daarna kwam het kabinet bij Johan Remkes uit. De keuze voor die Haagse oudgediende leidde aanvankelijk tot het tegendeel van wat Rutte beoogde. Veel boerenorganisaties wantrouwden de oud-informateur én oud-voorzitter van een speciale stikstofcommissie, omdat hij volgens hen niet onafhankelijk is.

Remkes zag zichzelf niet als bemiddelaar

Mede daarom zei Remkes al direct na het eerste overleg met boeren en kabinet dat hij helemaal geen ‘bemiddelaar’ is. Die titel suggereert namelijk dat er onderhandelingen aan de gang zijn. En Remkes wil naar eigen zeggen vooral een eerste stap zetten om de diepe vertrouwenscrisis op te lossen die al ver voor de stikstofcrisis is ontstaan tussen de overheid en de agrarische sector.

Om het wat ingewikkelder te maken: Remkes sluit niet uit dat er nog wel onderhandelingen gaan komen. Na afloop van het eerste gesprek zei de hij dat het deels aanpassen van het stikstofbeleid door het kabinet “de kou uit de lucht zou kunnen nemen.” Het zou zomaar kunnen dat Remkes dit ook als mogelijke oplossing aandraagt in het rapport dat hij eind van de zomer aflevert, als zijn gesprekken erop zitten.

Hoewel het kabinet nog altijd van geen wijken wil weten, en de natuurorganisaties zeggen dat zij gemorrel aan het beleid zullen aanvechten bij de rechter, laten de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie doorschemeren dat aanpassingen aan het stikstofbeleid misschien toch mogelijk zijn.

Coalitiepartner D66 is hier faliekant op tegen. Desondanks ontstaat langzamerhand wel een situatie waarin een oud-informateur een muurvast zittend overleg voorzit over kabinetsbeleid dat hij zelf mede vormgaf, terwijl de enige partijen die níet aan tafel zitten, de coalitiefracties, beginnen te bewegen.

