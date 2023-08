Omtzigts nieuwe partij gooit het politieke landschap overhoop, maar is nog niet echt onderscheidend

In de satirische podcast Weer een Dag gaven journalisten Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman maandagochtend – wellicht onbedoeld – een rake analyse van de staat van de christendemocratie. Een gemarginaliseerd restant van vergane glorie? Integendeel. “Het CDA heeft zich gewoon vermeerderd en is het land aan het overnemen”, luidt de licht-satirische conclusie. “We gaan straks meemaken dat allerlei CDA-achtige partijen samen misschien wel groter worden dan ze ooit zijn geweest.”

Dat is niet eens zo’n gekke gedachte. Want hoewel het ‘originele’ CDA in slecht weer verkeert, zijn de twee politieke kinderen die uit dezelfde ideologische moederschoot zijn voortgekomen juist razend populair. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) was jarenlang CDA’er en tot 2018 zelfs kandidaat-raadslid. Haar huidige partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart de grootste.

En nu dus ook Pieter Omtzigt, die zaterdag Nieuw Sociaal Contract oprichtte en als lijsttrekker van die partij de verkiezingscampagne ingaat. Dat het veelbesproken Tweede Kamerlid onder eigen vlag verder zou gaan, nadat hij zich in 2021 definitief van het CDA afscheidde, hing al een tijd boven de markt. Toch veroorzaakte de aankondiging zondagavond grote schokgolven in Den Haag.

Eerder een nachtmerrie dan een droomscenario

Want als de verkiezingsuitslag op 22 november ook maar een beetje in de buurt komt van de huidige opiniepeilingen, gooit Nieuw Sociaal Contract (NSC) het politieke landschap volledig overhoop. Wanneer kiezers afgelopen periode naar een fictieve ‘Lijst Omtzigt’ werd gevraagd, kwam die partij met twintig tot ruim veertig zetels steevast op de eerste plaats. Potentiële stemmers, toonde onderzoeksbureau I&O Research recent, komen vooral bij partijen als Ja21, CDA, BBB en SP vandaan.

Toch is een enorme verkiezingsuitslag voor Omtzigt zelf eerder een nachtmerrie dan droomscenario, vertelde hij in een interview met dagblad Tubantia. “Ik denk namelijk dat het niet verantwoord is om als nieuwe partij hiermee te beginnen.”

Die vrees is niet ongegrond. Politieke partijen die in het verleden razendsnel groeiden, zoals LPF en FvD, vielen kort daarna ruziënd uit elkaar. Bovendien ontbreekt het bij Nieuw Sociaal Contract nog aan een kandidatenlijst, terwijl die over zo’n anderhalve maand al gereed moet zijn.

Het liefst zou de nieuwe partijleider daarom ‘beginnen met verantwoorde groei’, zegt hij tegen Tubantia. Mocht NSC tóch als winnaar uit de stembus komen, dan wordt Omtzigt geen premier – hij blijft fractievoorzitter.

Weinig concrete standpunten

Zijn populariteit dankt Omtzigt aan zijn imago als een dossiervreter die zich vastbijt in ingewikkelde materie, onrecht aankaart, de macht scherp controleert en niet terugdeinst bij tegenslag. Hij werd landelijk vooral bekend vanwege zijn rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire.

Het is de vraag of peilingen dezelfde monsterscores zouden voorspellen als kiezers een puur inhoudelijke keuze maken: gedetailleerde standpunten van NSC ontbreken nog. De partij zette maandag wel een zestien pagina’s tellend document met uitgangspunten op de website, maar aan het verkiezingsprogramma wordt nog gewerkt. In een video op sociale media deed Omtzigt zijn speerpunten uit de doeken: goed bestuur en bestaanszekerheid. Maar ja, wie is daarop tegen?

IJzersterk imago

Komende weken moet NSC concrete keuzes maken om zich inhoudelijk te onderscheiden van Ja21, VVD, BBB en de partij waarvoor Omtzigt bijna twintig jaar actief was, het CDA. Die afwegingen gaan gepaard met het risico geïnteresseerde kiezers af te schrikken. Herkennen BBB’ers zich straks nog wel in Omtzigts opvattingen over (intensieve) landbouw, kan een CDA’er zich achter zijn asielplannen scharen, en wat vinden Ja21-stemmers van zijn visie op medische ethiek?

Hoewel Omtzigt in interviews pleit voor een inhoudelijke campagne, zal de politicus komende maanden vooral garen spinnen bij zijn ijzersterke imago. Wat dat betreft, komt de korte voorbereidingstijd hem juist goed uit: aan het beeld dat Nederlandse kiezers van hem hebben, zal voor 22 november vermoedelijk weinig meer veranderen.

